चलती कार के इंजन में लगी आग, शख्स ने किया कुछ ऐसा कि…

कार से खतरनाक स्टंट करने वालों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। कई लोग कार रेसिंग के साथ-साथ ड्रिफ्टिंग और अन्य जोखिम भरे स्टंट भी करते हैं। हालांकि, हर तरह का स्टंट अपने आप में जोखिम भरा होता है, लेकिन जब इसमें लापरवाही जुड़ जाए तो नुकसान तय माना जाता है। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में ऐसा ही एक मामला देखने को मिला, जहाँ कार से ड्रिफ्टिंग करना एक शख्स को भारी पड़ गया।