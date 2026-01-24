चलती कार के इंजन में लगी आग, शख्स ने किया कुछ ऐसा कि…

Car engine catches fire (Photo - Video screenshot)
कार से खतरनाक स्टंट करने वालों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। कई लोग कार रेसिंग के साथ-साथ ड्रिफ्टिंग और अन्य जोखिम भरे स्टंट भी करते हैं। हालांकि, हर तरह का स्टंट अपने आप में जोखिम भरा होता है, लेकिन जब इसमें लापरवाही जुड़ जाए तो नुकसान तय माना जाता है। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में ऐसा ही एक मामला देखने को मिला, जहाँ कार से ड्रिफ्टिंग करना एक शख्स को भारी पड़ गया।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक पुराने वीडियो में एक व्यक्ति अपनी कार से ड्रिफ्टिंग करता दिखाई देता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन ड्रिफ्टिंग के दौरान वह शख्स जरूरत से ज़्यादा लापरवाही बरतता है। लगातार और तेज़ ड्रिफ्टिंग की वजह से कार पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जिससे अचानक इंजन में आग लग जाती है।
हैरानी की बात यह है कि इंजन में हल्की आग लगने के बावजूद भी वह व्यक्ति कुछ समय तक ड्रिफ्टिंग जारी रखता है। लेकिन देखते ही देखते आग भड़कने लगती है और इंजन से धुआँ उठने लगता है। हालात बिगड़ते देख आखिरकार आग बुझाने के लिए कार पर पानी डालना पड़ता है।
घटना के बाद शख्स को अपनी लापरवाही का एहसास होता है। यह वीडियो एक बार फिर इस बात की चेतावनी देता है कि कार स्टंट और ड्रिफ्टिंग जैसे जोखिम भरे शौक बिना सुरक्षा और सावधानी के भारी नुकसान का कारण बन सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग