जारी हुई सबसे कमजोर और मजबूत पासपोर्ट की लिस्ट, जानिए क्या है भारत की रैंकिंग

साल 2022 की पासपोर्ट रैंकिंग जारी कर दी गई है। पासपोर्ट किसी देश की सरकार द्वारा अपने नागरिकों को जारी किया गया एक यात्रा सर्टिफिकेट है, जो वहां के नागरिक को अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने के उद्देश्य से नागरिक की पहचान और उसके राष्ट्रीयता के बारे में बताता है।

These are world's strongest passports in 2022, India's rank is 87