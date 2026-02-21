चोरी के लिए घर में घुस रहा होता है चोर, फिर प्लान हुआ फेल

दुनियाभर में चोरी की घटनाएं काफी सामान्य होती जा रही हैं। आए दिन कहीं न कहीं चोर इन वारदातों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। हालांकि चोरी एक अपराध है, लेकिन इसके बावजूद कई लोग मौका मिलते ही हाथ साफ करने से पीछे नहीं हटते। सोशल मीडिया के दौर में ऐसी घटनाओं के वीडियो भी अक्सर सामने आते रहते हैं। इसी तरह का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिला है, जिसमें एक चोर की चालाकी उस पर ही भारी पड़ जाती है।