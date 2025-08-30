अफगानिस्तान में मूसलाधार बारिश-बाढ़ से हाहाकार, 5 लोगों की मौत और 8 घायल

नांगरहार प्रांत के रोदत, हस्का मीना और चपरहार ज़िलों में मूसलाधार बारिश की वजह से आई बाढ़ से सिर्फ जान का ही नहीं, बल्कि माल का भी नुकसान हुआ। सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार बाढ़ के कारण हज़ारों एकड़ कृषि भूमि, सड़कों के कुछ हिस्से और कई जल नहरें तबाह हो गई हैं। कुछ हफ़्ते पहले पूर्वी लोगार और परवान प्रांतों में भी अचानक आई बाढ़ से भी जान-माल का नुकसान हुआ था।