ट्रैफिक पुलिस की दादागिरी, बिना स्पीड लिमिट तय किए कराची में लोगों से वसूला जा रहा चालान

कराची ट्रैफिक पुलिस ने चालान की राशि बढ़ाने और अंधाधुंध चालान काटने के पीछे शहर में ट्रैफिक नियमों की अवहेलना को कारण बताया है। इस वजह से कराची की कई सड़कें काफी असुरक्षित हैं। हालांकि तय स्पीड लिमिट के साइन बोर्ड्स कई सड़कों पर नहीं होने और ई-चालान पोर्टल में अनियमितता की वजह से यह सिस्टम अभी भी पारदर्शी नहीं है। अगर इस सिस्टम को पारदर्शी बना दिया जाए, तो कराची में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हो सकता है। अगर यह सिस्टम पारदर्शी नहीं हुआ, तो लोगों में गुस्सा बढ़ सकता है।