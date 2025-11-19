पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की बहनों के साथ पुलिस ने की बदतमीजी, सड़क पर घसीटा और किया हिंसक व्यवहार

पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व पीएम इमरान खान (Imran Khan) 2 साल से ज़्यादा समय से जेल की सज़ा काट रहे हैं। काफी कोशिशों के बावजूद भी उन्हें राहत नहीं मिल रही है। इमरान के परिजन और समर्थक उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन इमरान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ ही नहीं हो रहा है। इमरान के परिजनों को उनसे मिलने में भी काफी मुश्किलें हो रही हैं। मंगलवार को इमरान की बहनें अदियाला जेल में उनसे मिलने गईं तब उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की होगी।