पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की बहनों के साथ पुलिस ने की बदतमीजी, सड़क पर घसीटा और किया हिंसक व्यवहार

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान इस समय अदियाला जेल में बंद हैं। उनसे मिलने गई उनकी बहनों को न तो उनसे मिलने दिया और इसके साथ ही पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी भी की।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 19, 2025

Police misbehave with Imran Khan's sisters

Police misbehave with Imran Khan's sisters (Photo - Patrika Graphics)

पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व पीएम इमरान खान (Imran Khan) 2 साल से ज़्यादा समय से जेल की सज़ा काट रहे हैं। काफी कोशिशों के बावजूद भी उन्हें राहत नहीं मिल रही है। इमरान के परिजन और समर्थक उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन इमरान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ ही नहीं हो रहा है। इमरान के परिजनों को उनसे मिलने में भी काफी मुश्किलें हो रही हैं। मंगलवार को इमरान की बहनें अदियाला जेल में उनसे मिलने गईं तब उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की होगी।

इमरान की बहनों के साथ पुलिस ने की बदतमीजी

मंगलवार को रावलपिंडी स्थित अडियाला जेल के बाहर इमरान की बहनें अलीमा खान, नूरीन नियाज़ी और उज़मा खान पीटीआई पार्टी के समर्थकों के साथ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रही थीं। तीनों अदालती आदेश के तहत अपने भाई से मिलने के लिए पहुंची थीं। इस दौरान पुलिस ने इमरान की बहनों के साथ बदतमीजी की।

सड़क पर घसीटा और किया हिंसक व्यवहार

पुलिस ने न सिर्फ इमरान की बहनों से बदतमीजी की, बल्कि उन्हें इमरान से मिलने भी नहीं दिया। हद तो तब हो गई जब पुलिस ने उन्हें सड़क पर घसीटा, उनसे हिंसक व्यवहार किया और हिरासत में ले लिया। पीटीआई की तरफ से बताया गया कि इमरान की बहन नूरीन को सड़क पर गिराकर घसीटा गया और अलीमा और उज़मा के साथ भी हिंसक व्यवहार किया गया।

समर्थकों को पीटा और किया गिरफ्तार

इमरान के अन्य समर्थक, जिनमें पार्टी नेताओं के साथ ही कार्यकर्ता भी शामिल थे, जेल के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। पुलिस ने कई समर्थकों को पीटा और गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। उन्होंने आसिम मुनीर की भी आलोचना की, जिनके आदेश पर यह सबकुछ किया जा रहा है।

