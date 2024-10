China ने बनाया दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला ये खास रोबोट, वीडियो देख कर हैरान रह जाएंगे

China STAR1 Robot : टेक्नोलॉजी के मामले में चीन को काफी एडवांस देश माना जाता है… चीन दुनिया भर में अपने खतरनाक अविष्कार और टेक्नोलॉजी के लिए चर्चा में बना भी रहता है, चाहे जानवरों पर एक्सपेरिमेंट हो या खतनाक वायरस पर खोज, चाइना की ये चीजें दुनिया को डराती भी हैं, लेकिन घबराइए नहीं इस बार चाइना ने कोई वायरस नहीं, बल्कि यह बड़ी जबरदस्त मशीन बनाई है, जो इंसानों जैसी दिखती है, चीन ( China STAR1 Robot) ने दुनिया का सबसे तेज दौड़ने ( Robot Era) वाला (The World’s New Fastest Humanoid Bipedal Robot) रोबोट ( Era’s Star) बनाया है। रोबोट का नाम सुनते ही रोमांच पैदा होता है और उसे देखने का मन करता है। चीन ने हाल ही में STAR1 नामक एक नए बायपेडल रोबोट का निर्माण किया है, जो अपनी तेज़ दौड़ने की क्षमता के लिए चर्चित हो रहा है। इस रोबोट ने अपनी अद्वितीय डिजाइन और तकनीक से सभी को हैरान कर दिया है। STAR1 रोबोट इंसानों की तरह (Chinese Humanoid Robot) दौड़ने में सक्षम है, और इसकी गति इसे दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला रोबोट ( fastest robot in the world ) बनाती है।