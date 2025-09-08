तूफान से भयंकर तबाही, स्कूल बंद, कई फ्लाइट कैंसिल

ट्रॉपिकल स्टॉर्म 'तपाह' ने हांगकांग और आसपास के क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई है। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, तूफान की हवाओं की गति 170 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई, जिसके चलते हांगकांग और चीन के शेंजेन शहर में सुरक्षा के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही, 100 से अधिक उड़ानें रद्द की गई हैं और कई व्यावसायिक संस्थान भी बंद रहे।