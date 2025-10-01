Patrika LogoSwitch to English

विदेश

ट्रंप गोल्ड कार्ड को नहीं मिल रहे ग्राहक, 80% कम करनी पड़ी कीमत

ट्रंप गोल्ड कार्ड को ग्राहक नहीं मिलने की वजह से ट्रंप प्रशासन को इसकी कीमत के विषय में एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। इससे अमेरिकी राष्ट्रपति को निराशा हो सकती है।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 01, 2025

Trump Gold Card

Trump Gold Card (Representational Photo)

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) में ग्रीन कार्ड (Green Card) के विकल्प के रूप में ट्रंप गोल्ड कार्ड (Trump Gold Card) लॉन्च किया था। इसकी कीमत 5 मिलियन डॉलर्स तय की गई। ट्रंप ने बताया कि ट्रंप गोल्ड कार्ड होल्डर्स के साथ ग्रीन कार्ड होल्डर्स की तरह स्थायी निवासियों और नागरिकों के समान व्यवहार किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति का मानना था कि उनकी यह स्कीम सुपरहिट हो जाएगी, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है जिससे उन्हें झटका लग सकता है।

ट्रंप गोल्ड कार्ड को नहीं मिल रहे ग्राहक

अमेरिकी राष्ट्रपति ने जब ट्रंप गोल्ड कार्ड लॉन्च किया था तो उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ यह दावा किया था कि इसे खरीदने वालों की लाइन लग जाएगी। ट्रंप का यह भी मानना था कि इस स्कीम से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ज़बरदस्त फायदा होगा। लेकिन अब ट्रंप गोल्ड कार्ड को ग्राहक ही नहीं मिल रहे हैं। इससे अमेरिकी राष्ट्रपति को निराशा हो सकती है।

80% कम करनी पड़ी कीमत

ट्रंप गोल्ड कार्ड को ग्राहक नहीं मिलने की वजह से इसकी कीमत कम करनी पड़ी। ट्रंप गोल्ड कार्ड की कीमत को 80% कम करने का फैसला लिया गया है। 5 मिलियन डॉलर्स से इसकी कीमत को घटाकर 1 मिलियन डॉलर्स कर दिया गया है।

क्या है लोगों की ट्रंप गोल्ड कार्ड से दूरी बनाने की वजह?

माना जा रहा है कि ट्रंप गोल्ड कार्ड के कानूनी उलझनों में फंसने के डर से इससे लोगों ने दूरी बनाई हुई है। अमेरिका में प्रवासन का मुद्दा देश की संसद का क्षेत्राधिकार है। लेकिन ट्रंप ने गोल्ड कार्ड जारी करने के लिए किसी तरह का कोई कानून नहीं बनाया और न ही देश की संसद ने इसे ग्रीन सिग्नल दिया है। ट्रंप ने इस स्कीम के लिए सिर्फ अध्यादेश का सहारा लिया गया है।

Updated on:

01 Oct 2025 10:10 am

Published on:

01 Oct 2025 10:00 am

