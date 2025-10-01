ट्रंप गोल्ड कार्ड को नहीं मिल रहे ग्राहक, 80% कम करनी पड़ी कीमत

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) में ग्रीन कार्ड (Green Card) के विकल्प के रूप में ट्रंप गोल्ड कार्ड (Trump Gold Card) लॉन्च किया था। इसकी कीमत 5 मिलियन डॉलर्स तय की गई। ट्रंप ने बताया कि ट्रंप गोल्ड कार्ड होल्डर्स के साथ ग्रीन कार्ड होल्डर्स की तरह स्थायी निवासियों और नागरिकों के समान व्यवहार किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति का मानना था कि उनकी यह स्कीम सुपरहिट हो जाएगी, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है जिससे उन्हें झटका लग सकता है।