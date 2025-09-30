तालिबान का एक और तुगलकी फरमान, अफगानिस्तान में इंटरनेट किया बंद

अफगानिस्तान में इंटरनेट को बंद करना तालिबान की देश में 'नैतिकता' को मज़बूत करने की मुहिम का हिस्सा बताया जा रहा है। तालिबान का दावा है कि इंटरनेट के माध्यम से 'अनैतिक कंटेंट' फैलाया जाता है, जो इस्लाम में शरिया के खिलाफ है। इसी वजह से तालिबान ने देश में इंटरनेट बंद करने का फैसला लिया है। साथ ही कॉलिंग भी फिलहाल के लिए बंद कर दी गई है। इससे देश के करोड़ों लोगों को काफी परेशानी होगी। साथ ही इससे देश की अर्थव्यवस्था, मानवाधिकार और महिलाओं समेत सभी नागरिकों की आवाज दबने का खतरा बढ़ गया है।