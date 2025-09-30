आईईडी धमाके से मचा हाहाकार, पाकिस्तान में 9 सैनिकों की मौत, 8 घायल

पाकिस्तान (Pakistan) में आतंकवाद बढ़ता ही जा रहा है। अक्सर ही पाकिस्तान में आतंकी हमलों के मामले देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान में आतंकी सेना और पुलिस को भी निशाना बनाते हैं। इसी तरह का एक और मामला सामने आया है। सोमवार को पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) के साउथ वजीरिस्तान (South Waziristan) में मोला खान सराई (Mola Khan Sarai) इलाके में आतंकियों ने सेना के एक काफिले पर आईईडी बम से हमला किया।