आईईडी धमाके से मचा हाहाकार, पाकिस्तान में 9 सैनिकों की मौत, 8 घायल

पाकिस्तान में सेना को निशाना बनाते हुए किए गए आईईडी धमाके का एक और मामला सामने आया है। इस धमाके में 9 पाकिस्तानी सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Sep 30, 2025

IED Blast

IED Blast in Pakistan (Representational Photo)

पाकिस्तान (Pakistan) में आतंकवाद बढ़ता ही जा रहा है। अक्सर ही पाकिस्तान में आतंकी हमलों के मामले देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान में आतंकी सेना और पुलिस को भी निशाना बनाते हैं। इसी तरह का एक और मामला सामने आया है। सोमवार को पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) के साउथ वजीरिस्तान (South Waziristan) में मोला खान सराई (Mola Khan Sarai) इलाके में आतंकियों ने सेना के एक काफिले पर आईईडी बम से हमला किया।

9 सैनिकों की मौत

पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के साउथ वजीरिस्तान में मोला खान सराई इलाके में आतंकियों के द्वारा किए गए आईईडी धमाके में 9 सैनिकों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मारे गए सैनिकों के नाम सूबेदार जाहिद, सिपाही फारूक, नाइक क्लर्क तनवीर, नाइक ताहिर नवाज, लांस नाइक आसिफ, लांस हवलदार आरिफ, सिपाही अब्दुल रहमान, लांस हवलदार सईद और सिपाही आरिफ बताया जा रहा है।

8 सैनिक घायल

इस आतंकी हमले में 8 सैनिक घायल भी हो गए। घायल सैनिकों के नाम लांस नाइक जावेद (गंभीर), नाइक मुबाशिर (गंभीर), नाइक क्लर्क शौकत, सिपाही काशिफ, लांस नाइक तारिक, लांस नाइक दुर मुहम्मद, नाइक जहूर (115 विंग) और सिपाही दानियाल बताया जा रहा है। घायल सैनिकों को इलाज के लिए नज़दीकी सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

किसने दिया आतंकी हमले को अंजाम?

जानकारी के अनुसार इस आतंकी हमले के पीछे आतंकी संगठन टीटीपी (तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान) का हाथ बताया जा रहा है। टीटीपी अक्सर ही खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह के हमलों को अंजाम देता है।

Published on:

30 Sept 2025 12:07 pm

आईईडी धमाके से मचा हाहाकार, पाकिस्तान में 9 सैनिकों की मौत, 8 घायल

