युद्ध के बीच ट्रंप का टैरिफ अटैक, स्टील, एल्युमीनियम और तांबे पर लगाया 50 प्रतिशत ट्रैक्स

नई नीति के अनुसार, अमेरिका में आने वाले अधिकांश स्टील और एल्यूमिनियम उत्पादों पर 50 प्रतिशत एड वेलोरम ड्यूटी लगेगी। यह शुल्क उत्पाद की पूरी कस्टम वैल्यू पर आधारित होगा, जिससे पहले इस्तेमाल किए जा रहे कम मूल्यांकन के तरीकों को खत्म किया जा सके। प्रशासन का कहना है कि पहले कई निर्यातक उत्पादों की कीमत कृत्रिम रूप से कम दिखाकर सिस्टम का फायदा उठा रहे थे। अब इस बदलाव से पारदर्शिता बढ़ेगी और घरेलू उद्योग को मजबूत समर्थन मिलेगा। यह कदम पहले से लागू सेक्शन 232 नियमों को और सख्त बनाता है, जिनका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना है।