ट्रंप-ईरान की नई घोषणा के बाद इन 3 देशों में और बढ़ा बवाल, थोड़े दिनों बाद कुछ बड़ा होने का संकेत

श्रीलंका: वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव की वजह से फ्यूल सप्लाई प्रभावित हो रही है। इसे देखते हुए श्रीलंका सरकार ने ईंधन और बिजली बचाने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। सरकारी विभागों से कहा गया है कि वे फ्यूल और बिजली की खपत कम करें। अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे अकेले गाड़ी इस्तेमाल करने के बजाय पब्लिक या साझा परिवहन का उपयोग करें। इसके अलावा, फील्ड ड्यूटी के लिए गाड़ियों की संख्या कम करने और रोजाना ट्रांसपोर्ट प्लान बनाने को भी कहा गया है, ताकि ईंधन की बचत हो सके। वहीं पाकिस्तान की हालत तो बदतर है। पेट्रोल-डीजल के दाम पाकिस्तानी रुपयों में 350 के पार पहुंच गया है।