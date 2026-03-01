24 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ट्रंप-ईरान की नई घोषणा के बाद इन 3 देशों में और बढ़ा बवाल, थोड़े दिनों बाद कुछ बड़ा होने का संकेत

Middle East Crisis: अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण बाकी के देशों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। खासकर वो जो खाड़ी के देशों से तेल आयात करते हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आई है… नीचे पढ़ें पूरी अपडेट।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Mar 24, 2026

OIL UPDATE IRAN WAR

ट्रंप-ईरान तेल संकट (सोर्स: AI जनरेटेड इमेज)

US-Iran Conflict: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप-ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दुनिया के कई देशों में इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कई देशों में पेट्रोल पंप पर लंबी-लंबी लाइनें लग रही हैं और जो तेल पूरे दिन बिकने में लगता था, वह अब कुछ ही घंटों में खत्म हो जा रहा है। खास बात ये है कि इसमें वे देश ज्यादा प्रभावित हैं, जो खाड़ी देशों से तेल पर निर्भर हैं।

स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक देश में ईंधन की भारी कमी के चलते राष्ट्रपति को राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित करना पड़ा। इससे साफ है कि यह संकट धीरे-धीरे बड़ा रूप ले रहा है। अगर हालात ऐसे ही बने रहे, तो आने वाले दिनों में और बड़े असर देखने को मिल सकते हैं।

ट्रंप-ईरान की नई घोषणा

एक तरफ अमेरिकी प्रेसिडेंट ने अगले 5 दिनों के लिए ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला न करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान के साथ शांति के लिए बातचीत हुई है, लेकिन इस बात को सिरे से ईरान ने खारिज कर दिया है। ईरान ने ट्रंप के दावे को झूठा करार दिया है। साथ ही उसने (ईरान) ये भी कहा कि अमेरिका ईरान को अब भी निशाना बना रहा है, ऐसे में उसे जवाबी कार्रवाई करनी पड़ रही है।

इन देशों में तेल संकट गहराया

फिलीपींस: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब पूरी दुनिया पर दिखने लगा है। एशिया के कई देश पहले से तैयारी कर रहे हैं, जबकि कुछ अभी हालात पर नजर रखे हुए हैं। ईंधन की कमी फिलीपींस में भी महसूस होने लगी है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए वहां के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस ने देश में नेशनल एनर्जी इमरजेंसी, यानी राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित कर दिया है।

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब होर्मुज स्ट्रेट बंद होने के चलते वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित हो रही है और कई देशों में ऊर्जा संकट की आशंका बढ़ रही है।

बांग्लादेश: पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हालात ठीक नहीं है। पेट्रोल पंप पर तेल को लेकर मारा-मारी है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश के मुताबिक, एक दिन में बिकने वाला फ्यूल अब कुछ ही घंटों में बिक रहा है। पंप पर लंबी कतार लग रही है। यही कारण है कि बांग्लादेश के पावर, एनर्जी और मिनरल रिसोर्स मिनिस्टर इकबाल हसन महमूद ने माना है कि कंज्यूमर डिमांड बढ़ने की वजह से देश में नॉर्मल फ्यूल सप्लाई सिस्टम में रुकावट आई है।

श्रीलंका: वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव की वजह से फ्यूल सप्लाई प्रभावित हो रही है। इसे देखते हुए श्रीलंका सरकार ने ईंधन और बिजली बचाने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। सरकारी विभागों से कहा गया है कि वे फ्यूल और बिजली की खपत कम करें। अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे अकेले गाड़ी इस्तेमाल करने के बजाय पब्लिक या साझा परिवहन का उपयोग करें। इसके अलावा, फील्ड ड्यूटी के लिए गाड़ियों की संख्या कम करने और रोजाना ट्रांसपोर्ट प्लान बनाने को भी कहा गया है, ताकि ईंधन की बचत हो सके। वहीं पाकिस्तान की हालत तो बदतर है। पेट्रोल-डीजल के दाम पाकिस्तानी रुपयों में 350 के पार पहुंच गया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Published on:

24 Mar 2026 10:01 pm

Hindi News / World / ट्रंप-ईरान की नई घोषणा के बाद इन 3 देशों में और बढ़ा बवाल, थोड़े दिनों बाद कुछ बड़ा होने का संकेत

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

पाक कर रहा था जंग रुकवाने की तैयारी, ऐन वक्त पर सऊदी अरब ने ट्रंप को उकसाया, ईरान युद्ध में एक और नया मोड़!

विदेश

खाड़ी देशों में रह रहे 1 करोड़ भारतीयों की जिंदगी पर मंडराया 'ईरानी संकट'

Indian Diaspora Security
राष्ट्रीय

‘ट्रंप…तुम्हे निकाल दिया गया है’, कौन हैं जोल्फागरी? जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति की लगाई क्लास

Ibrahim Zolfaghari and Donald Trump
विदेश

क्या इस्लामाबाद में रुकेगी ईरान-अमेरिका की जंग?

Diplomatic Mission US Iran Ceasefire
विदेश

‘भले ही ट्रंप ने…’, अमेरिका की घोषणा के बाद इजराइल का बड़ा बयान, ईरान युद्ध में नया मोड़!

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.