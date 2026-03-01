24 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘भले ही ट्रंप ने…’, अमेरिका की घोषणा के बाद इजराइल का बड़ा बयान, ईरान युद्ध में नया मोड़!

इजराइल ने ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पांच दिनों तक पावर प्लांट पर हमला न करने की घोषणा को गंभीरता से लेने से इनकार कर दिया। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि ईरान और लेबनान पर हमले जारी रहेंगे। इजराइली राजदूत रूवेन अजार ने भी ऑपरेशन जारी रखने की पुष्टि की।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Mar 24, 2026

इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। (इमेज सोर्स: ANI)

ईरान युद्ध के बीच इजराइल का बड़ा बयान सामने आया है। जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगले पांच दिनों तक ईरान में पावर प्लांट और ऊर्जा संयंत्रों पर हमला नहीं करने की घोषणा की है। वहीं, इजराइल ने ताजा बयान से सीधा संकेत दे दिया है कि वह ट्रंप की बात को गंभीरता से नहीं लेगा।

इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि वह ईरान और लेबनान पर हमले जारी रहेंगे। भारत में इजराइल के राजदूत रूवेन अजार ने कहा-हम ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं क्योंकि हमारे पास ईरान और खासकर लेबनान में अभी भी सैन्य लक्ष्य हैं।

हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइलें और रॉकेट दागे

अजार ने कहा- हिजबुल्लाह ने हमारे खिलाफ हमले जारी रखे हैं, वे इजराइल पर मिसाइलें और रॉकेट दाग रहे हैं। इसलिए हम भी जवाब देंगे। उन्होंने एकतरफा तौर पर इसकी शुरुआत की थी और उन्हें यह पता होना चाहिए कि यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

इजराइली राजदूत ने कहा- अपनी रक्षा के लिए हमें जो कुछ भी करना होगा और हम करेंगे। साथ ही उन्होंने खुले तौर पर यह भी कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भले ही अस्थायी रूप से ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला करने से बचने को कहा है। इस बात का मतलब यह नहीं है कि हम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना छोड़ देंगे। हम अभी ईरान में हमले कर रहे हैं।

कब शुरू हुआ था युद्ध

अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया था। अभी भी जंग जारी है। इस बीच, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को राहत दी है। उन्होंने अगले पांच दिनों तक ईरान के पावर प्लांट और ऊर्जा संयंत्रों पर हमला नहीं करने की घोषणा की है।

ट्रंप का यह भी दावा है कि उनकी ईरान से युद्ध को लेकर पॉजिटिव बातचीत चल रही है। उधर, ईरान की ओर से दावा किया गया है कि पाकिस्तान में युद्ध को लेकर ट्रंप से बातचीत हो सकती है।

इस बीच, इजराइल ने ईरान पर हमले कर तेज कर दिए हैं। वहीं, ईरान भी इजराइल को कड़ा जवाब दे रहा है। मंगलवार को ईरान की ओर से दागी गई एक मिसाइल तेल अवीव में आकर ग‍िरी। धमाके में कई लोग घायल हो गए और इमारतों तथा वाहनों को नुकसान पहुंचा।

ये भी पढ़ें

ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका की नई घोषणा के बाद चीन का बड़ा बयान, कहा- तुरंत दुश्मनी को खत्म करें और…
विदेश
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Updated on:

24 Mar 2026 06:56 pm

Published on:

24 Mar 2026 06:31 pm

Hindi News / World / ‘भले ही ट्रंप ने…’, अमेरिका की घोषणा के बाद इजराइल का बड़ा बयान, ईरान युद्ध में नया मोड़!

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

‘ट्रंप…तुम्हे निकाल दिया गया है’, कौन हैं जोल्फागरी? जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति की लगाई क्लास

Ibrahim Zolfaghari and Donald Trump
विदेश

क्या इस्लामाबाद में रुकेगी ईरान-अमेरिका की जंग?

Diplomatic Mission US Iran Ceasefire
विदेश

क्या शहबाज शरीफ करवाएंगे ट्रंप और ईरान में दोस्ती?

Diplomatic Mission US Iran Ceasefire
विदेश

ईरान-इजरायल संघर्ष: ‘दक्षिणी लेबनान पर कब्जा करके ही लौटेंगे’ जानिए किस देश ने खाई कसम?

Israel Katz
विदेश

महायुद्ध की शुरुआत! इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े वैज्ञानिक और सुरक्षा प्रमुख को मार गिराया

Israel Air strike Saeed Shamghadri Death
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.