खतरे में 1 करोड़ भारतीय! इजराइली दूत रुवेन अजर का ईरान पर बड़ा खुलासा

Indian Diaspora Security : भारत में इजराइल के राजदूत रुवेन अजर ने एक चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा है कि ईरान की क्षेत्रीय गतिविधियां और परमाणु महत्वाकांक्षाएं खाड़ी देशों में रहने वाले (Indian Expatriates) की जिंदगी को खतरे में डाल सकती हैं। अजर के अनुसार, पश्चिम एशिया (West Asia) में जारी सैन्य अभियानों का उद्देश्य केवल इजराइल की रक्षा नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र को (Radical Islamic Theocracy) के आतंक से मुक्त करना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि ईरान (Ballistic Missiles) और ड्रोन की अपनी शक्ति बढ़ाता रहा, तो इसका सीधा असर वहां काम कर रहे 10 मिलियन भारतीयों के (Economic Interests) पर पड़ेगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और इजराइल के बीच (Strategic Dialogue) काफी गहन हो गई है।