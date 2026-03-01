‘ट्रंप…तुम्हे निकाल दिया गया है’, कौन हैं जोल्फागरी? जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति की लगाई क्लास

US-Israel and Iran Conflict: ईरान-इजरायल युद्ध के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक व्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फटकार लगा रहा है। वीडियो में दिख रहा शख्स कह रहा है कि हे ट्रंप तुम्हे निकाल दिया गया है। आप इस वाक्य से परिचित हैं। इस वीडियो के वायरल होने पर हलचल मच गई है। वीडियो सामने आने के बाद लोग जानना चाहते हैं कि आखिर यह शख्स कौन है, जो डोनाल्ड ट्रंप को फटकार लगा रहा है।