पाक कर रहा था जंग रुकवाने की तैयारी, ऐन वक्त पर सऊदी अरब ने ट्रंप को उकसाया, ईरान युद्ध में एक और नया मोड़!

उधर, जंग के बीच एक और चौंका देने वाली खबर सामने आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान ने हाल की बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रखने का आग्रह किया है। उन्होंने अमेरिका-इजराइल के इस अभियान को मध्य-पूर्व को नया रूप देने का एक ऐतिहासिक अवसर बताया है।