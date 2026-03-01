अमेरिका-इजराइल ने चीन को बुरा फंसाया, कभी सोचा नहीं होगा कि ईरान युद्ध के चलते उसे अपने देश में…

रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर यह ऊर्जा संकट लंबे समय तक जारी रहा, तो चीन ऐसी स्थिति में फंस सकता है जहां न तो पूरी तरह डिफ्लेशन होगा और न ही स्वस्थ महंगाई, बल्कि धीमी ग्रोथ व बढ़ती लागत का लंबा दौर देखने को मिल सकता है।