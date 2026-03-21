‘हम ऐलान करते हैं कि…’, युद्ध के बीच मिडिल ईस्ट में सभी मुस्लिम दशों के सामने ईरान ने डाले हथियार, क्या कहा?

उन्होंने कहा- हम आपके साथ सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए तैयार हैं, प्यारे दोस्तों। क्षेत्रीय शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, मध्य-पूर्वी देशों के बीच एक इस्लामी सुरक्षा ढांचा बनाया जाना चाहिए, ताकि इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता की गारंटी मिल सके।