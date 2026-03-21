21 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘हम ऐलान करते हैं कि…’, युद्ध के बीच मिडिल ईस्ट में सभी मुस्लिम दशों के सामने ईरान ने डाले हथियार, क्या कहा?

ईद-उल-फितर के अवसर पर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि ईरान इस्लामिक देशों के साथ कोई टकराव नहीं चाहता और उन्हें अमेरिका-इजरायल के हमलों के बाद अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या पर शोक व्यक्त किया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Mar 21, 2026

ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन (Photo-IANS)

ईद-उल-फितर के मौके पर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने शनिवार को कहा कि देश इस्लामिक देशों के साथ कोई टकराव नहीं चाहता। उन्होंने ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमलों के बाद अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या पर शोक भी व्यक्त किया।

इस क्षेत्र में विदेशी दखल की जरूरत को नकारते हुए उन्होंने 'मध्य पूर्व की इस्लामिक सभा' ​​बनाने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने कहा कि देशों को हमारे दुश्मनों द्वारा बिछाए गए जालों में नहीं फंसना चाहिए।

इजराइल पर ईरान ने लगाया बड़ा आरोप

ईरानी राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि तेहरान इस क्षेत्र में अशांति नहीं चाहता। उन्होंने यह भी कहा कि उसका मकसद देशों के अंदरूनी मामलों में दखल देना नहीं है।

उन्होंने पड़ोसी देशों से मतभेदों को सुलझाने के लिए एक साथ आने का आग्रह किया। उन्होंने इजराइल पर इस क्षेत्र में अशांति, अस्थिरता, नरसंहार, आतंकवाद और तोड़फोड़ के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया।

राष्ट्रपति की बड़ी घोषणा

राष्ट्रपति ने घोषणा करते हुए कहा- हम दुनिया के सामने यह ऐलान करते हैं कि हम इस क्षेत्र में अशांति नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि किसी भी देश को सिर्फ अपनी रक्षा के लिए हथियार और गोला-बारूद जमा करने पर मजबूर होना पड़े।

उन्होंने कहा- वह लगातार इस इंतजार और दुविधा में रहे कि उसके इलाके पर हमला होगा या नहीं। हम किसी भी तरह से दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में दखल देने के बारे में नहीं सोच रहे हैं।

राष्ट्रपति ने आगे कहा- हम बिल्कुल नहीं चाहते कि इस क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता में कोई बाधा आए। यह कुछ ऐसा है जिसे हम खुद सुलझा सकते हैं, मिलकर काम करके और हाथ मिलाकर।

फूट डालने की हुई कोशिश

ईरानी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि उनका देश दूसरे मुस्लिम देशों के साथ कोई टकराव नहीं चाहता। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि दुश्मन मुसलमानों के बीच फूट डालने की कोशिश कर रहा है।

उन्होंने कहा- शुरुआत में, मैं अपने देश के नेक लोगों के प्रति, सर्वोच्च नेता और इस राष्ट्र के समर्पित सेवकों की शहादत पर अपनी संवेदना व्यक्त करना जरूरी समझता हूं।

राष्ट्रपति ने कहा- हम मुस्लिम देशों के साथ कोई टकराव नहीं चाहते। वे हमारे भाई हैं। जो फूट सामने आई है, वह एक धोखेबाज दुश्मन का काम है जो मुसलमानों के बीच फूट डालना चाहता है।

मुस्लिम देशों को ईरान ने बताया भाई

ईरानी राष्ट्रपति ने कहा- हमारे प्यारे पड़ोसी जो ईरान को घेरे हुए हैं, आप हमारे भाई हैं। हमारे संबंधों में जो भी गलतफहमियां या नुकसान हुआ हो, हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इन मतभेदों को दूर करने में हमारी मदद करे।

उन्होंने कहा- हम आपके साथ सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए तैयार हैं, प्यारे दोस्तों। क्षेत्रीय शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, मध्य-पूर्वी देशों के बीच एक इस्लामी सुरक्षा ढांचा बनाया जाना चाहिए, ताकि इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता की गारंटी मिल सके।

राष्ट्रपति ने कहा- इस क्षेत्र में किसी भी विदेशी मौजूदगी की कोई जरूरत नहीं है। हम मिलकर सुरक्षा, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों में तालमेल बिठाने के लिए एक मध्य-पूर्व की इस्लामी सभा ​​बना सकते हैं। हमें आपस में लड़ने का कोई हक नहीं है।

ये भी पढ़ें

ईरान को लेकर लीक हुआ ट्रंप का नया प्लान? आनन-फानन में तेहरान ने भी कर दी बड़ी घोषणा, अब क्या होगा?
विदेश
US President Donald Trump

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Published on:

21 Mar 2026 04:35 pm

Hindi News / World / ‘हम ऐलान करते हैं कि…’, युद्ध के बीच मिडिल ईस्ट में सभी मुस्लिम दशों के सामने ईरान ने डाले हथियार, क्या कहा?

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

तुलसी गबार्ड के खतरे वाले बयान पर भड़का पाकिस्तान, भारत का जिक्र कर दी सफाई

Pakistan Nuclear Threat Response
विदेश

ईरान के परमाणु केंद्र पर अमेरिका का जोरदार हमला, बुरी तरह तबाह होने से बाल-बाल बची दुनिया? मचा हड़कंप!

Natanz nuclear facility strike
विदेश

Iran Israel War: होर्मुज स्ट्रेट को लेकर हो गई ईरान से डील! किन देशों के जहाज सुरक्षित गुजरेंगे ? आ गया बड़ा अपडेट

Irani Foreign Minister Abbas Araghchi
विदेश

ईरान को लेकर लीक हुआ ट्रंप का नया प्लान? आनन-फानन में तेहरान ने भी कर दी बड़ी घोषणा, अब क्या होगा?

US President Donald Trump
विदेश

खत्म होने वाला है ईरान-इजरायल युद्ध? डोनाल्ड ट्रंप ने दिया संकेत

Iran Supreme Leader death, Ali Khamenei killed, Middle East tensions, Pakistani man terror plot US,
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.