‘इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले नहीं रुके तो आंख के बदले सिर उड़ाने वाली होगी जंग’, ईरान ने दी अमेरिका-इज़रायल को धमकी

ईरान-अमेरिका इज़रायल युद्ध (Iran-US Israel War) बढ़ता ही जा रहा है। आज इस युद्ध का 25वां दिन है। अमेरिका और इज़रायल को भी उम्मीद नहीं होगी कि ईरान इतने लंबे समय तक न सिर्फ उनके हमलों को झेल पाएगा, बल्कि पलटवार भी करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) लगातार ईरान को धमकियाँ दे रहे हैं और होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) खोलने का अल्टीमेटम भी, लेकिन इसके बीच उन्होंने यह दावा भी किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है। हालांकि ईरान ने ट्रंप के इस दावे को फेक न्यूज़ बता दिया है। अमेरिका-इज़रायल जहाँ ईरान पर हमले रोक नहीं रहे हैं, तो ईरान भी लगातार इज़रायल और मिडिल ईस्ट (Middle East) में अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमले कर रहा है। इस युद्ध में अमेरिका और इज़रायल की तरफ से ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जा रहा है।