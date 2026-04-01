‘मेरा बेटा बेकार नहीं मरा, ये लड़ाई पूरी तरह खत्म कर दो’ शहीद सैनिक की मां ने की ट्रंप से अपिल

खॉर्क की मां ने ट्रंप और रक्षा मंत्री से कहा कि वह नहीं चाहतीं कि उनके बेटे की मौत बेकार जाए। उन्होंने ट्रंप से साफ तौर पर कहा, “मैंने उनसे कहा कि इसे खत्म करें उन्होंने यह भी कहा कि उनके बेटे ने देश के लिए सेवा करने का रास्ता खुद चुना था और वह उस पर गर्व करती हैं। वहीं, ट्रंप ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए बहुत दुख होता है। उन्होंने कहा, “मुझे उन लोगों के लिए बहुत बुरा लगता है,” और परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की।