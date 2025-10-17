Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘गाजा में घुसकर हमास को मारेंगे’…ट्रंप ने दी चेतावनी

गाजा शांति सम्मेलन के बावजूद क्षेत्र में हुए हिंसा की घटनाओं को लेकर ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि, वे हथियार डाल देंगे, और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो हम उन्हें निहत्था कर देंगे, और यह सब जल्दी और शायद हिंसक तरीके से होगा, लेकिन वे हथियार छोड़ेगे।

2 min read

भारत

image

Himadri Joshi

Oct 17, 2025

US President Donald Trump

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फोटो- एएनआई)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी है कि अगर गाजा में आंतरिक हिंसा जारी रहती है, तो गाजा में घुसकर हमास को खत्म करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के साथ बैठक के दौरान यह बयान दिया है। इजरायल और हमास के बीच पिछले हफ्ते हुए संघर्ष-विराम और बंधक समझौते के बाद क्षेत्र में हुई हिंसा के बाद ट्रंप का यह बयान सामने आया है। ट्रंप ने बताया कि हमास ने हाल ही में गाजा को नियंत्रण में रखने के लिए अपने विरोधी गुट के कुछ लोगों की हत्या की है। इसके बाद ट्रंप ने हमास के हथियार छोड़ने और गाजा के प्रशासन में उसका कोई नियंत्रण न होने की मांग की है। इसी के साथ गुरुवार को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर हमास को चेताया है।

हम उन्हें निहत्था कर देंगे - ट्रंप

ट्रंप ने बताया कि पहले उन्हें यह हिंसा की घटनाएं मामूली लग रही थीं। उन्होंने कहा, "हमास ने कुछ ऐसे गिरोहों को खत्म कर दिया है जो बहुत बुरे थे और हमास ने उन गिरोहों के कई सदस्यों को मार डाला है। ईमानदारी से कहूं तो मुझे इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन हमास गाजा में अपने विरोधियों को मार रहा है और यह मुझे बर्दाश्त नहीं है। हमास को हथियार डाल देने चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ, तो हम उन्हें निहत्था कर देंगे, और यह सब जल्दी और शायद हिंसक तरीके से होगा, लेकिन वो हथियार छोड़ेगे।" ट्रंप ने पोस्ट में लिखा, "अगर हमास गाजा में लोगों को मारना जारी रखता है, जो कि समझौते का हिस्सा नहीं था, तो हमारे पास वहां जाकर हमास को मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा।"

हमास ने मुझे कहा वह हथियार छोड़ देंगे - ट्रंप

ट्रंप ने आगे कहा, "मैंने हमास से बात की है कि वो हथियार छोड़ देंगे और उन्होंने मुझे इस बात का आश्वासन दिया है कि वह ऐसा ही करेंगे। मैंने मध्यस्थों के जरिए अपना मैसेज हमास तक पहुंचाया है।" हालांकि ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि, हमास से हथियार किस तरह से छुड़वाए जाएंगे। बता दें कि ट्रंप की 20-सूत्रीय गाजा योजना में हमास से हथियार छुड़वाना भी शामिल है। यह इसके अगले चरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है लेकिन हमास को यह स्वीकार नहीं है।

मिस्र में हाल ही में आयोजित हुआ था गाजा शांति सम्मेलन

हाल ही में मिस्र में गाजा शांति सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे गाजा में पिछले दो सालों से चल रहे युद्ध के समाप्त होने का संकेत माना जा रहा है। इस दौरान इजरायल और हमास में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद हमास ने जीवीत बचे सभी 20 फिलिस्तीनी बंधकों को रिहा कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद एक बार फिर हमास द्वारा हिंसा की खबरे सामने आई है, जिसके बाद ट्रंप ने यह चेतावनी दी है। इसके साथ ही ट्रंप ने गाजा योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की भी घोषणा की है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी दी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

17 Oct 2025 11:35 am

Published on:

17 Oct 2025 10:22 am

Hindi News / World / ‘गाजा में घुसकर हमास को मारेंगे’…ट्रंप ने दी चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

दुबई में अब एआई रखेगा ट्रैफिक पर नज़र

Traffic in Dubai
विदेश

पाकिस्तान से तनाव के बीच अफगानिस्तान को भारत का खुला समर्थन

Indian External Affairs Minister S. Jaishankar with Afghanistan Foreign Minister Amir Khan Muttaqi
विदेश

ट्रंप का दावा फिर हुआ झूठा साबित, रूस से तेल की खरीद पर पीएम मोदी से फोन पर नहीं हुई कोई बात

Donald Trump's claim proven to be false again
विदेश

Gen-Z आंदोलन से पेरू में हड़कंप, प्रदर्शन की आग में 1 की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल

Gen Z Protest
विदेश

अमेरिका के बड़े आर्मी अफसर को हटाने जा रहे ट्रंप, रक्षा मंत्री ने कर दी घोषणा, आखिर क्या है वजह?

Trump Israel Knesset Speech
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.