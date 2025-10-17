‘गाजा में घुसकर हमास को मारेंगे’…ट्रंप ने दी चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फोटो- एएनआई)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी है कि अगर गाजा में आंतरिक हिंसा जारी रहती है, तो गाजा में घुसकर हमास को खत्म करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के साथ बैठक के दौरान यह बयान दिया है। इजरायल और हमास के बीच पिछले हफ्ते हुए संघर्ष-विराम और बंधक समझौते के बाद क्षेत्र में हुई हिंसा के बाद ट्रंप का यह बयान सामने आया है। ट्रंप ने बताया कि हमास ने हाल ही में गाजा को नियंत्रण में रखने के लिए अपने विरोधी गुट के कुछ लोगों की हत्या की है। इसके बाद ट्रंप ने हमास के हथियार छोड़ने और गाजा के प्रशासन में उसका कोई नियंत्रण न होने की मांग की है। इसी के साथ गुरुवार को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर हमास को चेताया है।
ट्रंप ने बताया कि पहले उन्हें यह हिंसा की घटनाएं मामूली लग रही थीं। उन्होंने कहा, "हमास ने कुछ ऐसे गिरोहों को खत्म कर दिया है जो बहुत बुरे थे और हमास ने उन गिरोहों के कई सदस्यों को मार डाला है। ईमानदारी से कहूं तो मुझे इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन हमास गाजा में अपने विरोधियों को मार रहा है और यह मुझे बर्दाश्त नहीं है। हमास को हथियार डाल देने चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ, तो हम उन्हें निहत्था कर देंगे, और यह सब जल्दी और शायद हिंसक तरीके से होगा, लेकिन वो हथियार छोड़ेगे।" ट्रंप ने पोस्ट में लिखा, "अगर हमास गाजा में लोगों को मारना जारी रखता है, जो कि समझौते का हिस्सा नहीं था, तो हमारे पास वहां जाकर हमास को मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा।"
ट्रंप ने आगे कहा, "मैंने हमास से बात की है कि वो हथियार छोड़ देंगे और उन्होंने मुझे इस बात का आश्वासन दिया है कि वह ऐसा ही करेंगे। मैंने मध्यस्थों के जरिए अपना मैसेज हमास तक पहुंचाया है।" हालांकि ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि, हमास से हथियार किस तरह से छुड़वाए जाएंगे। बता दें कि ट्रंप की 20-सूत्रीय गाजा योजना में हमास से हथियार छुड़वाना भी शामिल है। यह इसके अगले चरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है लेकिन हमास को यह स्वीकार नहीं है।
हाल ही में मिस्र में गाजा शांति सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे गाजा में पिछले दो सालों से चल रहे युद्ध के समाप्त होने का संकेत माना जा रहा है। इस दौरान इजरायल और हमास में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद हमास ने जीवीत बचे सभी 20 फिलिस्तीनी बंधकों को रिहा कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद एक बार फिर हमास द्वारा हिंसा की खबरे सामने आई है, जिसके बाद ट्रंप ने यह चेतावनी दी है। इसके साथ ही ट्रंप ने गाजा योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की भी घोषणा की है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी दी।
