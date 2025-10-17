‘गाजा में घुसकर हमास को मारेंगे’…ट्रंप ने दी चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी है कि अगर गाजा में आंतरिक हिंसा जारी रहती है, तो गाजा में घुसकर हमास को खत्म करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के साथ बैठक के दौरान यह बयान दिया है। इजरायल और हमास के बीच पिछले हफ्ते हुए संघर्ष-विराम और बंधक समझौते के बाद क्षेत्र में हुई हिंसा के बाद ट्रंप का यह बयान सामने आया है। ट्रंप ने बताया कि हमास ने हाल ही में गाजा को नियंत्रण में रखने के लिए अपने विरोधी गुट के कुछ लोगों की हत्या की है। इसके बाद ट्रंप ने हमास के हथियार छोड़ने और गाजा के प्रशासन में उसका कोई नियंत्रण न होने की मांग की है। इसी के साथ गुरुवार को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर हमास को चेताया है।