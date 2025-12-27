27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

गैर-मुस्लिम थे निशाने पर, नए साल से पहले इस देश में होने वाला था बड़ा टेरर अटैक, ऐन वक्त पर पकड़े गए 115 संदिग्ध

नए साल के जश्न से पहले तुर्की को दहलाने की साजिश रची गई थी। इसमें गैर-मुस्लिमों को निशाना बनाया जाना था। इसको लेकर आईएसआईएस के 115 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Dec 27, 2025

Pakistan Terrorism

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर।। (फोटो: IANS)

तुर्की में नए साल के जश्न से पहले कई जगहों पर बड़े हमले की तैयारी की गई थी। खुफिया जानकारी मिलते ही सुरक्षा बल एक्टिव हो गए। उन्होंने देश भर में सर्च ऑपरेशन चलाया। जिसमें ISIS आतंकवादी समूह के 115 संदिग्ध सदस्यों को हिरासत में लिया गया है।

इस्तांबुल अभियोजक कार्यालय ने गुरुवार को एक बयान जारी किया। जिसमें बताया गया कि जांचकर्ताओं ने यह पाया कि ISIS के ऑपरेटिव साल के आखिर की छुट्टियों के दौरान तुर्की में हमले करने की तैयारी कर रहे हैं। इसको लेकर इनपुट के आधार पर 137 संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किए गए थे।

गैर-मुस्लिम को निशाना बनाने की थी तैयारी

अभियोजकों ने कहा कि खुफिया इनपुट से यह भी पता चला कि यह समूह नए साल से पहले देश में खास तौर पर अपने हमले में गैर-मुस्लिम लोगों को निशाना बनाने वाला है।

अधिकारियों ने कहा कि पकड़े गए संदिग्ध आतंकवादी संगठन से जुड़ी गतिविधियों में शामिल थे। वे ISIS को देश की सुरक्षा से संबंधित एक-एक जानकारी पहुंचा रहे थे और अटैक करने की तैयारी में थे।

124 जगहों पर पुलिस ने मारे छापे

पुलिस ने तुर्की के अलग-अलग हिस्सों में 124 जगहों पर एक साथ छापे मारे। ऑपरेशन के दौरान, सुरक्षा टीमों ने पिस्तौल, गोला-बारूद और ऐसे दस्तावेज जब्त किए जो समूह की गतिविधियों से जुड़े माने जा रहे हैं।

वारंट में नामजद बाकी 22 संदिग्धों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं। तुर्की आमतौर पर साल के आखिर में आतंकवाद विरोधी उपायों को बढ़ा देता है।

2017 के बाद से तुर्की सतर्क

तुर्की साल 2017 के बाद से ही काफी सतर्क रहता है। तब नए साल के जश्न के दौरान इस्तांबुल के रीना नाइटक्लब में हुए ISIS के जानलेवा हमले में दर्जनों लोग मारे गए थे।

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में हुई गोलीबारी की घटना

जैसे-जैसे नया साल नजदीक आ रहा है, दुनिया भर में जानलेवा चाकूबाजी और गोलीबारी के हमले हो रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में, ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर एक भयानक गोलीबारी में कम से कम 15 लोग मारे गए थे।

इसमें पिता-पुत्र की जोड़ी ने हनुक्का मना रहे यहूदी लोगों पर गोलियां चला दी थीं। उधर, नाइजीरिया के मस्जिद में भी दो दिन पहले बड़ा बम धमाका हुआ था। इसमें दस लोगों की जान चली गई थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

27 Dec 2025 09:39 am

Hindi News / World / गैर-मुस्लिम थे निशाने पर, नए साल से पहले इस देश में होने वाला था बड़ा टेरर अटैक, ऐन वक्त पर पकड़े गए 115 संदिग्ध

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

पाकिस्तान में हंगामा! खैबर-पख्तूनख्वा के CM से फिर मारपीट, एक महीने में दूसरी बार पिटे

विदेश

रूस ने बेलारूस में हाइपरसोनिक मिसाइलें की तैनात, यूक्रेन की बढ़ेगी टेंशन

Oreshnik hypersonic missile
विदेश

क्या खत्म हो जाएगी जंग? ट्रंप से मिलेंगे जेलेंस्की, इधर रूस ने बढ़त बनाने के लिए कर दिया बड़ा हमला

Trump Putin Summit 2025 zelensky reaction
विदेश

जानवर को सताने पर 4 साल जेल, पीएम Modi की दोस्त ने बनाया कड़ा कानून, जमकर हो रही तारीफ

italy animal cruelty
विदेश

मलेशिया के पूर्व PM को क्यों हुई 15 साल जेल की सजा? कोर्ट में उन्होंने माना था- मुझे एक ‘भगोड़े’ ने गुमराह किया

Malaysian PM
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.