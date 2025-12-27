गैर-मुस्लिम थे निशाने पर, नए साल से पहले इस देश में होने वाला था बड़ा टेरर अटैक, ऐन वक्त पर पकड़े गए 115 संदिग्ध

इस्तांबुल अभियोजक कार्यालय ने गुरुवार को एक बयान जारी किया। जिसमें बताया गया कि जांचकर्ताओं ने यह पाया कि ISIS के ऑपरेटिव साल के आखिर की छुट्टियों के दौरान तुर्की में हमले करने की तैयारी कर रहे हैं। इसको लेकर इनपुट के आधार पर 137 संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किए गए थे।