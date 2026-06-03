फ्लाइट के टॉयलेट का सीवेज लीक होकर कैबिन में फैला, टर्किश एयरलाइंस के विमान का टेकऑफ रुका

उडान रद्द होने के बाद सैकडों यात्री एयरपोर्ट पर फंस गए। यात्रियों का आरोप है कि एयरलाइन ने होटल और वैकल्पिक उडान की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की। उन्हें खुद होटल बुक करने को कहा गया और बाद में खर्च लौटाने का आश्वासन दिया गया। भरूचा ने दावा किया कि टर्किश एयरलाइंस के एक अधिकारी ने इस घटना को एक्ट ऑफ गॉड बताया, जो आमतौर पर प्राकृतिक आपदा या युद्ध जैसी परिस्थितियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यात्रियों ने एयरलाइन पर जिम्मेदारी से बचने और घटना को छिपाने का आरोप लगाया। अब तक टर्किश एयरलाइंस ने इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।