दो बलूची महिलाओं ने पाकिस्तान में मचाया कोहराम, जुल्म का हिसाब किया चुकता, मार दिए 200 पाक सैनिक

उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी राज्य ने कि बलूच महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों पर भी अत्याचार किया है। तर्क दिया कि बलूच समाज में महिलाएं न तो बौद्धिक रूप से और न ही व्यावहारिक रूप से कमजोर हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए उठने और न्याय मांगने का समय आ गया है। BLA ने एक और महिला फिदायीन की पहचान 23 वर्षीय आसिफा मेंगल के रूप में की। BLA ने कहा कि उसने 31 जनवरी को नोशकी में इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) मुख्यालय को निशाना बनाया था और शहीद हो गई थी।