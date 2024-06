Today I spoke to @narendramodi to congratulate him on his election victory.



The UK and India share the closest of friendships, and together that friendship will continue to thrive.



ब्रिटेन और भारत के बीच करीबी मित्रता है, और साथ मिलकर यह मित्रता आगे बढ़ती रहेगी।



🇬🇧🇮🇳