यूक्रेन का रूस के सबसे बड़े तेल टर्मिनल primorsk port पर जबरदस्त ड्रोन हमला,पंपिंग स्टेशन में आग लगी

Ukraine drone attack Russia oil terminal: यूक्रेन ने 12 सितंबर 2025 को रूस के काला सागर के किनारे स्थित प्रिमोर्स्क बंदरगाह के सबसे बड़े तेल टर्मिनल(Ukraine drone attack Russia oil terminal) पर एक बड़ा ड्रोन हमला (Ukraine drone attack) किया। यह पहला मौका है जब यूक्रेन ने इस महत्वपूर्ण तेल निर्यात केंद्र को निशाना बनाया है। इस हमले ने रूस की ऊर्जा सुरक्षा और तेल निर्यात व्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। रूसी अधिकारियों के अनुसार, इस ड्रोन हमले में प्रिमोर्स्क बंदरगाह (Primorsk port strike) पर एक तेल टैंकर और एक पंपिंग स्टेशन में आग लग गई। हालांकि, आग को जल्द ही बुझा दिया गया और तेल रिसाव जैसी कोई गंभीर समस्या नहीं आई। बंदरगाह पर तेल लोडिंग प्रक्रिया फिलहाल अस्थायी रूप से रोक दी गई है, जिससे रूस के तेल निर्यात पर असर पड़ा है। यह बंदरगाह रूस (Russian energy infrastructure)के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बाल्टिक सागर में स्थित है और देश के तेल निर्यात का एक प्रमुख केंद्र है।