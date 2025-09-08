UN मानवाधिकार प्रमुख का बड़ा बयान: ‘गाजा बन गया है कब्रिस्तान’, इजराइल के बयान पर जताई कड़ी आपत्ति

Gaza humanitarian crisis: संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क (Volker Turk) ने गाजा की स्थिति पर एक बहुत गंभीर बयान दिया(Gaza humanitarian crisis) है। उन्होंने गाजा को ‘कब्रिस्तान’ बताया है और इजराइल के अधिकारियों की बयानबाजी की कड़ी निंदा की है। तुर्क ने कहा कि इजराइल की ओर से जो बयान दिए जा रहे हैं, वे नरसंहार को बढ़ावा देते हैं और इस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है। तुर्क ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UN human rights chief) के सत्र में कहा कि गाजा (Gaza conflict 2025) में फिलिस्तीनी नागरिकों की सामूहिक हत्या हो रही है। उन्होंने (Israeli statements on Gaza) कहा कि वहां बहुत ज्यादा पीड़ा और विनाश हो रहा है, जिससे हालात बहुत खराब हो गए हैं। उन्होंने बताया कि जीवन रक्षक सामग्री तक पहुंचने में बाधाएं डालने के कारण लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। साथ ही, पत्रकारों, संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों और गैर-सरकारी संगठनों के सदस्यों की जान भी खतरे में है।