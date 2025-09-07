हूती ड्रोन हमले से इज़राइल का हवाई अड्डा हिला, भारत को क्यों सतर्क रहने की ज़रूरत, 5 पॉइंट्स में समझें

Houthi drone attack on Israel: यमन में सक्रिय ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर इज़राइल पर बड़ा हमला किया है। रविवार को हुए इस हमले में हूतियों ने कई ड्रोनों (Houthi drone attack on Israel) के ज़रिये इज़राइल के दक्षिणी हिस्से को निशाना बनाया। सबसे बड़ा हमला रेमन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ, जो मशहूर पर्यटक शहर ईलाट के पास स्थित है। इस हमले से एयरपोर्ट (Israel airport drone strike) की खिड़कियों के शीशे टूट गए और यात्रियों में अफरातफरी मच गई। इज़राइली सेना (Israeli Army) ने दावा किया कि अधिकतर ड्रोन को देश की सीमाओं से बाहर ही मार गिराए गए, लेकिन एक ड्रोन इज़राइल की बहुस्तरीय हवाई सुरक्षा को पार कर गया और सीधे एयरपोर्ट पर टकरा गया। हमले के बाद कुछ देर के लिए हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया और उड़ानों के मार्ग बदल दिए गए।