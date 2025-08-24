Israel Air strike: इजराइल का यमन पर बड़ा मिसाइल हमला, आग के गोलों में बदली इमारतें,लोग चीखते-चिल्लाते हुए जान बचाने के लिए दौड़े

Israel Air strike: यमन की राजधानी सना(Sana'a attack) में रविवार को इजराइली मिसाइलों की जोरदार बमबारी (Israel missile strike) हुई। इस हमले में शहर के कई इलाकों को निशाना (Yemen airstrike) बनाया गया, जिसमें एक बिजली संयंत्र और गैस स्टेशन भी शामिल हैं। शहर में चारों ओर घना धुआँ फैल गया और लोग भय और दहशत में घरों से बाहर भागते हुए नजर आए। हमले (Israel Air strike)के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें देखा जा सकता है कि इमारतों के ऊपर काले धुएँ के बादल छा गए हैं और लोग चीखते-चिल्लाते हुए जान बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। एक क्लिप में देखा गया कि एक इमारत में जोरदार विस्फोट हुआ और फिर धुएँ और आग का बड़ा गोला उठा। दूसरी क्लिप में कुछ लोग हक्का-बक्का होकर आसमान की ओर देखते हुए नजर आए।
स्थानीय लोगों के अनुसार, विस्फोट राष्ट्रपति भवन और सैन्य अकादमी के पास हुए। सबीन स्क्वायर, जो राजधानी का मुख्य सभा स्थल है, वहां भी धुएँ के गुबार उठते हुए दिखे। एक स्थानीय निवासी हुसैन मोहम्मद ने बताया, "विस्फोट इतना तेज था कि ऐसा लगा जैसे धरती हिल गई हो।" वहीं अहमद अल-मेखलाफ़ी ने कहा, "हमारे घर की खिड़कियाँ टूट गईं और दीवारें कांपने लगीं।"
हमले के तुरंत बाद हूती विद्रोहियों ने इजराइल को चेतावनी दी है। हूती मीडिया ऑफिस के उप प्रमुख नसरुद्दीन आमेर ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा, "चाहे इजराइल जितनी भी बमबारी करे, हम गाजा के लोगों का साथ नहीं छोड़ेंगे। हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे।"
बहरहाल यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब कुछ दिन पहले हूती विद्रोहियों ने इजराइल की ओर मिसाइलें दागी थीं। माना जा रहा है कि यह हमला उसी का जवाब था। इजराइली सेना ने अभी तक इस हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन यह यमन में पिछले सप्ताह के बाद से पहला बड़ा हमला है।