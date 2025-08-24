Israel Air strike: इजराइल का यमन पर बड़ा मिसाइल हमला, आग के गोलों में बदली इमारतें,लोग चीखते-चिल्लाते हुए जान बचाने के लिए दौड़े

Israel Air strike: यमन की राजधानी सना(Sana'a attack) में रविवार को इजराइली मिसाइलों की जोरदार बमबारी (Israel missile strike) हुई। इस हमले में शहर के कई इलाकों को निशाना (Yemen airstrike) बनाया गया, जिसमें एक बिजली संयंत्र और गैस स्टेशन भी शामिल हैं। शहर में चारों ओर घना धुआँ फैल गया और लोग भय और दहशत में घरों से बाहर भागते हुए नजर आए। हमले (Israel Air strike)के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें देखा जा सकता है कि इमारतों के ऊपर काले धुएँ के बादल छा गए हैं और लोग चीखते-चिल्लाते हुए जान बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। एक क्लिप में देखा गया कि एक इमारत में जोरदार विस्फोट हुआ और फिर धुएँ और आग का बड़ा गोला उठा। दूसरी क्लिप में कुछ लोग हक्का-बक्का होकर आसमान की ओर देखते हुए नजर आए।