Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

Israel Air strike: इजराइल का यमन पर बड़ा मिसाइल हमला, आग के गोलों में बदली इमारतें,लोग चीखते-चिल्लाते हुए जान बचाने के लिए दौड़े

Israel missile strike on Yemen: इजराइल ने यमन की राजधानी सना पर मिसाइलें दागीं, जिससे शहर में भारी धुआँ और दहशत फैल गई।

भारत

MI Zahir

Aug 24, 2025

Israel missile strike on Yemen
इजराइल ने यमन पर बड़ा मिसाइल हमला किया। (फोटो: वाशिंगटन पोस्ट)

Israel Air strike: यमन की राजधानी सना(Sana'a attack) में रविवार को इजराइली मिसाइलों की जोरदार बमबारी (Israel missile strike) हुई। इस हमले में शहर के कई इलाकों को निशाना (Yemen airstrike) बनाया गया, जिसमें एक बिजली संयंत्र और गैस स्टेशन भी शामिल हैं। शहर में चारों ओर घना धुआँ फैल गया और लोग भय और दहशत में घरों से बाहर भागते हुए नजर आए। हमले (Israel Air strike)के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें देखा जा सकता है कि इमारतों के ऊपर काले धुएँ के बादल छा गए हैं और लोग चीखते-चिल्लाते हुए जान बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। एक क्लिप में देखा गया कि एक इमारत में जोरदार विस्फोट हुआ और फिर धुएँ और आग का बड़ा गोला उठा। दूसरी क्लिप में कुछ लोग हक्का-बक्का होकर आसमान की ओर देखते हुए नजर आए।

ये भी पढ़ें

भारत नहीं, नाइजीरिया ने पकड़ा चीन का मोस्ट वांटेड अपराधी, इंटरपोल की मदद से वापस चीन भेजा
विदेश
Interpol extradites Chinese fugitive

राष्ट्रपति भवन और मिलिट्री एकेडमी के पास भी धमाके

स्थानीय लोगों के अनुसार, विस्फोट राष्ट्रपति भवन और सैन्य अकादमी के पास हुए। सबीन स्क्वायर, जो राजधानी का मुख्य सभा स्थल है, वहां भी धुएँ के गुबार उठते हुए दिखे। एक स्थानीय निवासी हुसैन मोहम्मद ने बताया, "विस्फोट इतना तेज था कि ऐसा लगा जैसे धरती हिल गई हो।" वहीं अहमद अल-मेखलाफ़ी ने कहा, "हमारे घर की खिड़कियाँ टूट गईं और दीवारें कांपने लगीं।"

हूती विद्रोहियों ने दी चेतावनी – हम नहीं झुकेंगे

हमले के तुरंत बाद हूती विद्रोहियों ने इजराइल को चेतावनी दी है। हूती मीडिया ऑफिस के उप प्रमुख नसरुद्दीन आमेर ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा, "चाहे इजराइल जितनी भी बमबारी करे, हम गाजा के लोगों का साथ नहीं छोड़ेंगे। हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे।"

पिछले सप्ताह के बाद से यह पहला बड़ा हमला

बहरहाल यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब कुछ दिन पहले हूती विद्रोहियों ने इजराइल की ओर मिसाइलें दागी थीं। माना जा रहा है कि यह हमला उसी का जवाब था। इजराइली सेना ने अभी तक इस हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन यह यमन में पिछले सप्ताह के बाद से पहला बड़ा हमला है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Iran Israel Conflict Latest Updates

इजरायल-हमास युद्ध

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

24 Aug 2025 09:41 pm

Hindi News / World / Israel Air strike: इजराइल का यमन पर बड़ा मिसाइल हमला, आग के गोलों में बदली इमारतें,लोग चीखते-चिल्लाते हुए जान बचाने के लिए दौड़े

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.