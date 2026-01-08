ट्रंप की धमकी से डरे कोलंबिया के राष्ट्रपति और की फोन पर बात, अमेरिकी राष्ट्रपति हुए खुश और कहा…

कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो (Gustavo Petro) द्वारा वेनेज़ुएला पर अमेरिकी हमले की निंदा करना ट्रंप को पसंद नहीं आया था और ट्रंप ने कोलंबिया के खिलाफ भी सैन्य कार्रवाई की धमकी दे दी थी। ट्रंप की धमकी से पेट्रो डर गए हैं और उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से फोन पर बात भी की, जिसके बारे में ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। ट्रंप ने लिखा, "कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो से बात करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी। उन्होंने फोन करके ड्रग्स की समस्या और अन्य मतभेदों पर मुझसे बात की। मुझे उनकी फोन कॉल और बातचीत का लहजा बहुत अच्छा लगा और मैं उनसे जल्द ही मिलने की उम्मीद करता हूं। विदेश सचिव मार्को रुबियो और कोलंबिया के विदेश मंत्री के बीच मुलाकात की व्यवस्था की जा रही है। यह मुलाकात वाशिंगटन डी.सी. स्थित व्हाइट हाउस में होगी।"