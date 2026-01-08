‘मेरे साथ नाइंसाफी हुई’, नोबेल पुरस्कार नहीं देने पर ट्रंप ने नॉर्वे को हड़काया, बोले- चीन-रूस सिर्फ हमसे डरते हैं

ट्रंप ने कहा कि रूस और चीन को अमेरिका के बिना नाटो से कोई डर नहीं है। इसके साथ, उन्होंने आगे सवाल किया कि अगर अमेरिका को कोई खतरा होता है तो क्या नाटो उसकी मदद करेगा? इसके अलावा, ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन और रूस सिर्फ अमेरिका से डरते और इज्जत करते हैं।