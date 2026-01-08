8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

‘मेरे साथ नाइंसाफी हुई’, नोबेल पुरस्कार नहीं देने पर ट्रंप ने नॉर्वे को हड़काया, बोले- चीन-रूस सिर्फ हमसे डरते हैं

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलने पर भड़के हुए हैं। उन्होंने नॉर्वे को सुनाते हुए कहा कि उन्होंने अकेले 8 युद्ध खत्म किए, लेकिन नॉर्वे ने उनके योगदान को नहीं समझा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 08, 2026

Trump Venezuela Oil

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (Photo-IANS)

नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह भड़क गए हैं। उन्होंने गुस्से में नॉर्वे को खूब सुनाया है।

ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने अकेले 8 युद्ध खत्म कर दिए, फिर भी नॉर्वे ने उनके योगदान को नहीं समझा। बता दें कि नॉर्वे ही नोबेल शांति पुरस्कार समारोह होस्ट करता है।

ट्रंप ने अपनी नारजगी जाहिर करते हुए कहा कि नोबेल शांति पुरस्कार उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन नॉर्वे ने उनके साथ नाइंसाफी की है। उन्होंने कहा कि उन्हें गलत तरीके से पुरस्कार देने से मना कर दिया गया।

ट्रंप बोले- दुनिया में लाखों लोगों की बचाई

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनके लिए मुख्य मुद्दा यह था कि उन्होंने दुनिया में लाखों जानें बचाईं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने नॉर्वे की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि नॉर्वे द्वारा उन्हें सम्मान नहीं देने का फैसला पूरी तरह से 'मूर्खता' भरा था।

बता दें कि ट्रंप ने बार-बार कहा है कि वह अपने पहले टर्म के दौरान खासकर मिडिल ईस्ट में डिप्लोमैटिक कोशिशों के लिए नोबेल पीस प्राइज के हकदार हैं और उन्होंने अक्सर अपने रिकॉर्ड की तुलना पिछले प्राइज पाने वालों से की है।

अमेरिका का फायदा उठाता है नॉर्वे- ट्रंप

वहीं, नॉर्वे को नाटो का फाउंडिंग मेंबर बताते हुए ट्रंप ने उसे अमेरिकी सिक्योरिटी गारंटी से फायदा उठाने वाला देश भी बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने पोस्ट में रूस और नाटो के बारे में भी बड़े दावे किए।

उन्होंने कहा कि मॉस्को को अमेरिकी सपोर्ट के बिना अलायंस से डर नहीं है। उन्होंने यूक्रेन पर रूस के पूरे कब्जे को रोकने का क्रेडिट भी खुद को दिया। पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि अगर वह दखल नहीं देते तो रूस के पास अभी पूरा यूक्रेन होता।

चीन और रूस सिर्फ अमेरिका से डरते हैं- ट्रंप

ट्रंप ने कहा कि रूस और चीन को अमेरिका के बिना नाटो से कोई डर नहीं है। इसके साथ, उन्होंने आगे सवाल किया कि अगर अमेरिका को कोई खतरा होता है तो क्या नाटो उसकी मदद करेगा? इसके अलावा, ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन और रूस सिर्फ अमेरिका से डरते और इज्जत करते हैं।

किसको मिला नोबेल शांति पुरस्कार?

नोबेल शांति पुरस्कार 2025 मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है, जो वेनेजुएला की एक विपक्षी नेता हैं। मचाडो को वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र में शांतिपूर्ण संक्रमण के लिए उनके अथक प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

Published on:

08 Jan 2026 10:26 am

Hindi News / World / ‘मेरे साथ नाइंसाफी हुई’, नोबेल पुरस्कार नहीं देने पर ट्रंप ने नॉर्वे को हड़काया, बोले- चीन-रूस सिर्फ हमसे डरते हैं

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ट्रंप की धमकी से डरे कोलंबिया के राष्ट्रपति और की फोन पर बात, अमेरिकी राष्ट्रपति हुए खुश और कहा…

Donald Trump and Gustavo Petro
विदेश

बीएनपी नेता की बीच बाजार हत्या, अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भूना

Azizur Rahman Musabbir
विदेश

भारत के नेतृत्व वाले सोलर अलायंस सहित 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अचानक अलग हुआ अमेरिका, क्या है वजह?

Donald Trump
विदेश

अब ग्रीनलैंड पर कैसे कब्जा करेंगे ट्रंप? सामने आया खलबली मचाने वाला प्लान! यूरोप की बढ़ी चिंता!

विदेश

सज़ा कब की हो गई पूरी, फिर भी पाकिस्तान की जेल में कैद भारतीय मछुआरे

Indian fishermen
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.