लव ट्राएंगल में फंसे मास्टर साहब ने खोया आपा, स्कूल के अंदर ही फोड़ डाला सीनियर का सिर

इस हमले में रिचर्ड पाइके को गंभीर चोट आई। हमलावर डॉ. एंथनी जॉन फेल्टन के स्कूल की एक महिला स्टाफ के साथ संबंध थे। उसे शक था कि महिला रिचर्ड पाइके के साथ भी रिश्ते में है। शक इतना बढ़ गया कि एंथनी के सिर पर खून सवार हो गया। जब उसने स्कूल में रिचर्ड पाइके को बैठे देखा तो हमला बोल दिया। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि, उसे चार महीने में ही रिहा कर दिया गया। यह घटना पिछले साल मार्च की है। जेल से बाहर आने के बाद डॉ. एंथनी जॉन फेल्टन ने कहा कि उस घटना ने सबकुछ बदलकर रख दिया है। उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों बर्बाद हो गई हैं। डॉ. एंथनी पहले से ही शादीशुदा हैं और वह गुपचुप महिला स्टाफ के साथ रिश्ते में थे।