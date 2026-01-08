लव ट्राएंगल में फंसे मास्टर साहब ने खोया आपा, स्कूल के अंदर ही फोड़ डाला सीनियर का सिर

मास्टर साहब ने अपने सीनियर पर हमला बोल दिया। (PC: AI)
Love affair violence in school: लव ट्राएंगल में फंसे एक मास्टर साहब का पारा इस कदर चढ़ गया कि उन्होंने स्कूल में ही अपने सीनियर पर हमला बोल दिया। घटना के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और अदालत ने दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया। अब मास्टर साहब को अपनी हरकत पर पछतावा है। वह पीड़ित से माफी भी मांगना चाहते हैं। स्कूल के अंदर हुई इस घटना ने मास्टर साहब को खलनायक बना दिया है। वह खुद भी मानते हैं कि इस घटना से उनका पूरा जीवन बर्बाद हो गया है। यदि वह अपने गुस्से पर काबू रखते तो शायद हालात कुछ अलग होते।
मेट्रो यूके की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटेन के साउथ वेल्स में स्थित सेंट जोसेफ रोमन कैथोलिक कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल उस समय एकदम से सुर्खियों में आ गया, जब लव ट्राएंगल के चक्कर में एक टीचर ने दूसरे पर हमला बोला। 54 वर्षीय डॉ. एंथनी जॉन फेल्टन को शक था कि रिचर्ड पाइके भी उसी महिला स्टाफ के साथ रिलेशन में हैं, जिससे उनका अफेयर है। इसी शक में उन्होंने स्कूल के अंदर ही रिचर्ड पर हमला बोल दिया। स्कूल के CCTV में यह पूरी घटना कैद हो गई। पुलिस के अनुसार, रिचर्ड पाइके लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे, तभी पीछे मौजूद एंथनी जॉन ने रिंच जैसा कोई औजार निकाला और रिचर्ड के सिर पर जोरदार वार किया।
इस हमले में रिचर्ड पाइके को गंभीर चोट आई। हमलावर डॉ. एंथनी जॉन फेल्टन के स्कूल की एक महिला स्टाफ के साथ संबंध थे। उसे शक था कि महिला रिचर्ड पाइके के साथ भी रिश्ते में है। शक इतना बढ़ गया कि एंथनी के सिर पर खून सवार हो गया। जब उसने स्कूल में रिचर्ड पाइके को बैठे देखा तो हमला बोल दिया। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि, उसे चार महीने में ही रिहा कर दिया गया। यह घटना पिछले साल मार्च की है। जेल से बाहर आने के बाद डॉ. एंथनी जॉन फेल्टन ने कहा कि उस घटना ने सबकुछ बदलकर रख दिया है। उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों बर्बाद हो गई हैं। डॉ. एंथनी पहले से ही शादीशुदा हैं और वह गुपचुप महिला स्टाफ के साथ रिश्ते में थे।
डॉ. एंथनी जॉन फेल्टन ने कहा, मुझे अपने किए पर पछतावा है और मैं आज भी पीड़ित से मिलकर माफी मांगना चाहता हूं। मेरा मामला नेशनल लेवल पर चर्चा में आया, क्योंकि मैं साउथ वेल्स के एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल में हेडटीचर था। जेल के अंदर मुझे हमेशा पीटे जाने का खतरा रहता था। फेल्टन को सितंबर 2023 में हेडटीचर नियुक्त किया गया था, लेकिन अवैध संबंध और अनियंत्रित गुस्से के चलते उनकी पूरी जिंदगी अब बर्बाद हो गई है। रिचर्ड पाइके ने इस घटना पर आश्चर्य जताते हुए कहा था कि मैं डॉ. एंथनी जॉन फेल्टन पर सबसे ज्यादा विश्वास करता था, हम अच्छे सहकर्मी थे, पता नहीं क्यों उसने मुझ पर हमला बोला।
