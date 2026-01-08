“पाकिस्तान को नहीं पड़ेगी पैसों के लिए हाथ फैलाने की ज़रूरत”, रक्षा मंत्री का बड़ा दावा

आसिफ ने दावा किया है कि भारत (India) से जंग के बाद उन्हें JF-17 और J-10 फाइटर जेट्स के आर्डर मिलने लगे हैं। आसिफ ने जानकारी दी है कि इन फाइटर जेट्स की टेस्टिंग सफल रही है और इंटरनेशनल लेवल पर इनकी मांग भी बढ़ रही है। ऐसे में पाकिस्तान का मानना है कि अगले 6 महीने में इन सभी फाइटर जेट्स के आर्डर पूरे होने पर उनके देश को अरबों डॉलर का फायदा होगा जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में स्थिरता आएगी।