विदेश

“पाकिस्तान को नहीं पड़ेगी पैसों के लिए हाथ फैलाने की ज़रूरत”, रक्षा मंत्री का बड़ा दावा

पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति के बारे में देश के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ा दावा किया है। क्या कही आसिफ का दावा? आइए जानते हैं।

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 08, 2026

Pakistan begging for money

Pakistan begging for money (Photo - AI Generated)

पाकिस्तान (Pakistan) की खराब आर्थिक स्थिति किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर टूट चुकी है और देश में कंगाली छाई हुई है। आईएमएफ (इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड – IMF) के सामने हाथ फैलाकर बार-बार उधार लेकर पाकिस्तान की गुज़र-बसर चल रही है। हालांकि कई बार लोन लेने के बावजूद पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति सुधरी नहीं है। लेकिन अब देश के रक्षा मंत्री ने इस बारे में बड़ा बयान दिया है।

"पाकिस्तान को नहीं पड़ेगी पैसों के लिए हाथ फैलाने की ज़रूरत"

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ (Khawaja Asif) ने दावा किया है कि जल्द ही उनके देश को पैसों के लिए हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आसिफ ने उम्मीद जताई है कि अगले 6 महीने में पाकिस्तान की स्थिति में सुधार हो सकता है।

कैसे होगा स्थिति में सुधार?

आसिफ ने दावा किया है कि भारत (India) से जंग के बाद उन्हें JF-17 और J-10 फाइटर जेट्स के आर्डर मिलने लगे हैं। आसिफ ने जानकारी दी है कि इन फाइटर जेट्स की टेस्टिंग सफल रही है और इंटरनेशनल लेवल पर इनकी मांग भी बढ़ रही है। ऐसे में पाकिस्तान का मानना है कि अगले 6 महीने में इन सभी फाइटर जेट्स के आर्डर पूरे होने पर उनके देश को अरबों डॉलर का फायदा होगा जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में स्थिरता आएगी।

कितना सच है आसिफ का दावा?

आसिफ का दावा कितना सच है, इसकी फिलहाल पुष्टि नहीं की जा सकती। भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को नाकामी मिली थी। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि आसिफ के इस दावे में बिल्कुल सच्चाई नहीं है और यह सिर्फ दुनिया को गुमराह करने के लिए बनाई गई कहानी है।







Hindi News / World / "पाकिस्तान को नहीं पड़ेगी पैसों के लिए हाथ फैलाने की ज़रूरत", रक्षा मंत्री का बड़ा दावा

