शटडाउन आदेश का असर, अमेरिका में 1000 फ्लाइटों को किया गया रद्द, देखें किस रूट पर ठप हुई आवाजाही

अमेरिका में एक हजार से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द कर दी गईं हैं। ट्रंप प्रशासन के शटडाउन की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की कमी और उनकी बढ़ती थकान को देखते हुए फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने 40 प्रमुख हवाई अड्डों पर 4-10 प्रतिशत उड़ानें रद्द करने का आदेश दिया है। जिसका पालन करते हुए एयरलाइन कंपनियों ने यह कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते और भी उड़ानें रद्द की जाएंगी।