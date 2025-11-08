शटडाउन आदेश का असर, अमेरिका में 1000 फ्लाइटों को किया गया रद्द, देखें किस रूट पर ठप हुई आवाजाही

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- IANS)
अमेरिका में एक हजार से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द कर दी गईं हैं। ट्रंप प्रशासन के शटडाउन की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की कमी और उनकी बढ़ती थकान को देखते हुए फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने 40 प्रमुख हवाई अड्डों पर 4-10 प्रतिशत उड़ानें रद्द करने का आदेश दिया है। जिसका पालन करते हुए एयरलाइन कंपनियों ने यह कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते और भी उड़ानें रद्द की जाएंगी।
बता दें कि शटडाउन के चलते अमेरिका में कर्मचारियों को एक महीने से ज्यादा समय से वेतन नहीं मिला है। आर्थिक दबाव से जूझ रहे कर्मचारी लगातर काम से छुट्टी ले रहे हैं। जिसकी वजह से ट्रंप प्रशासन ने फ्लाइट की संख्या को कम करने का आदेश दिया है।
शुक्रवार को फ्लाइट रद्द होने की वजह से यात्रियों को मजबूरन सफर के लिए रेंटेड कार का सहारा लेना पड़ा। अटलांटा, डलास, डेनवर और उत्तरी कैरोलिना के चार्लोट जैसे 40 प्रमुख हवाई अड्डों पर उड़ानें रद्द की गईं हैं। हालांकि, कुछ फ्लाइट्स का परिचालन देरी से भी हो रहा है।
कई यात्रियों को हवाईअड्डे पर कुछ मिनट पहले ही जानकारी मिली कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। इसकी वजह से 2.68 लाख यात्री प्रभावित हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस सप्ताह के अंत तक स्थितियों में कुछ सुधार होगा।
हालांकि, एयरलाइंस की तरफ से यह भी स्पष्ट किया गया है कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। इस बीच, अमेरिकी परिवहन मंत्री ने चेतावनी दी है कि शटडाउन जारी रहने पर स्थिति और बिगड़ सकती है।
उनका कहना है कि अगर लोगों को इस महीने भी वेतन नहीं मिला और वे छुट्टी पर चले गए तो 15-20 प्रतिशत उड़ानों को रद्द करने का फैसला लिया जा सकता है।
ह्यूस्टन के जॉर्ज बुश इंटरकॉन्टिनेंटल एयरपोर्ट पर शुक्रवार को सूर्योदय से पहले पहुंचने वाले यात्रियों को सिक्योरिटी चेक की लंबी कतारों का सामना करना पड़ा। लाइन इतनी लंबी थी कि कुछ लोग इंतजार करते हुए लेट गए।
वहीं, ह्यूस्टन से अटलांटा के लिए उड़ान भरने के बाद एक यात्री ने कहा- मैंने पहले कभी ऐसी भीड़ नहीं देखी थी। कई लोगों को निराश होना पड़ा।
फ्लाइट कैंसिल होने के बाद अमेरिका में फीनिक्स से डेनवर, न्यूयॉर्क से बोस्टन/वाशिंगटन, डलास से छोटे रीजनल सेंटर्स (जैसे ऑस्टिन, ह्यूस्टन) और शिकागो से डेट्रॉइट/मिनियापोलिस रूट ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इस रूट की ज्यादातर फ्लाइट कैंसिल हैं।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग