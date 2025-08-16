Patrika LogoSwitch to English

विदेश

अमरीका वालों का शराब से मोह भंग! 86 साल में सबसे कम हुए पीने वाले, रोज एक-दो पेग भी है नुकसानदेह

Alcohol consumption decline in US: Gallup सर्वे के मुताबिक, अमेरिका में शराब पीने वालों की संख्या 86 साल में सबसे कम हो गई है। युवाओं ने शराब से दूरी बढ़ा दी है।

भारत

MI Zahir

Aug 16, 2025

Alcohol consumption decline in US
अमरीका के अधिकतर नागरिक अब शराब से दूर रहने लगे हैं। (फोटो: X Handle Dexerto.)

Alcohol consumption decline in US: अमरीका में हाल ही में किए गए Gallup सर्वे के अनुसार, इस देश में अब केवल 54% वयस्क ही शराब का सेवन करते हैं। यानि यूएस में ​पिछले 86 बरसों के दौरान शराब हुए पीने वाले सबसे कम हो गए हैं , जो पिछले कई दशकों की तुलना में सबसे कम (alcohol decline in US) है। यह आंकड़ा 1939 से अब तक की सबसे बड़ी गिरावट दर्शाता है। भारत में आम तौर पर किसी पार्टी, फंक्शन या गैट टुगैदर में लोग यह कर शराब पीने के लिए जोर देते हैं। एक दो पेग से कुछ नहीं होता, लेकिन पहली बार, ज्यादातर अमरीकियों (american drinking habits)का मानना है कि रोज़ाना हल्की मात्रा में शराब पीना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है,यानि उनके यह समझ में आ गया है कि रोज एक-दो पेग भी नुकसानदेह है और वे शराब पर सेहत (Health over alcohol trend) को तरजीह दे रहे हैं। पहले जो लोग इसे “सामान्य” मानते थे, अब वे इससे दूरी बना रहे हैं। Gallup सर्वे (Gallup survey 2025) रिपोर्ट के अनुसार 18 से 34 वर्ष की उम्र वाले युवाओं में शराब सेवन करने वालों की संख्या तेजी से कम हो रही है। साल 2023 में यह आंकड़ा 59% था, लेकिन अब यह घटकर सिर्फ 50% रह गया है।

राजनीतिक सोच का भी असर

इस सर्वे में यह भी पाया गया कि रिप​ब्लिकन (Republican) पार्टी से जुड़े लोगों में शराब से दूरी बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा है। केवल 46% रिप​ब्लिकन (Republicans) शराब पीते हैं, जबकि डेमाक्रेट्स Democrats में यह आंकड़ा 61% है।

शराब पीने की आदत में बदलाव

अब सिर्फ 24% अमेरिकियों ने कहा कि उन्होंने पिछले 24 घंटे में शराब पी है, और 40% से ज़्यादा लोगों ने पिछले हफ्ते शराब को छुआ भी नहीं। यह दर्शाता है कि पीने की आदतों में बदलाव आ चुका है।

अमेरिका में शराब की लत 86 साल में सबसे निचले स्तर पर : सर्वे एक नजर

वर्ग2023 (%)2025 (%)बदलाव (%)
कुल वयस्क शराब पीने वाले67%54%🔻 13% ↓
युवा (18-34 वर्ष)59%50%🔻 9% ↓
बुजुर्ग (55+ वर्ष)49%46%🔻 3% ↓
रिपब्लिकन60%46%🔻 14% ↓
डेमोक्रेट्स63%61%🔻 2% ↓
पिछले 24 घंटे में शराब पी29%24%🔻 5% ↓
स्रोत : Gallup सर्वे

शराब की लत और कुछ अछूते पहलू

मेंटल हेल्थ का असर: महामारी के बाद मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बढ़ी जागरूकता ने युवाओं को नशे से दूरी बनाने पर मजबूर किया है।

सोबर सोशल कल्चर का उदय: जिन शहरों में पहले 'नाइटलाइफ़' शराब से जुड़ी होती थी, वहां अब 'सोबर पार्टीज़' और 'मॉकटेल बार्स' लोकप्रिय हो रहे हैं।

इकोनॉमी फैक्टर: बढ़ती महंगाई और आर्थिक अस्थिरता के चलते भी शराब जैसे महंगे आदानों से लोग दूरी बना रहे हैं।

बदलाव के पीछे क्या कारण हैं ?

विशेषज्ञों के अनुसार, स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता, महंगाई, और WHO जैसी संस्थाओं की चेतावनियों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब यह मान्यता मजबूत हो रही है कि “थोड़ी मात्रा भी ज़हर के बराबर हो सकती है।”

दारू पीने की आदत और सुलगते सवाल

क्या अमेरिका की तरह भारत में भी युवा पीढ़ी शराब से दूरी बना रही है ?

क्या सन 2026 में आने वाली नए WHO अल्कोहल गाइडलाइंस पर अमेरिकी नीति में क्या बदलाव होगा?

क्या शराब कंपनियाँ अब कम-अल्कोहल या नॉन-अल्कोहल प्रोडक्ट्स की ओर रुख करेंगी ?

क्या अमेरिका की तरह भारत में भी युवा पीढ़ी शराब से दूरी बना रही है?

क्या यह बदलाव स्थायी है ?

कई हैल्थ एक्सपर्ट मानते हैं कि यदि यही रुझान जारी रहा तो आने वाले वर्षों में शराब की खपत और कम हो सकती है। सरकार की ओर से भी चेतावनियों और नई गाइडलाइंस की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक, सभी में बदलाव की लहर

बहरहाल अमेरिका में शराब की आदत अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रही है, जहां स्वास्थ्य, संयम और जागरूकता प्राथमिकता बनती जा रही है। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक, सभी में बदलाव की यह लहर साफ दिखाई दे रही है।

16 Aug 2025

16 Aug 2025 10:06 am

16 Aug 2025

16 Aug 2025 10:03 am

अमरीका वालों का शराब से मोह भंग! 86 साल में सबसे कम हुए पीने वाले, रोज एक-दो पेग भी है नुकसानदेह

