अमरीका वालों का शराब से मोह भंग! 86 साल में सबसे कम हुए पीने वाले, रोज एक-दो पेग भी है नुकसानदेह

Alcohol consumption decline in US: अमरीका में हाल ही में किए गए Gallup सर्वे के अनुसार, इस देश में अब केवल 54% वयस्क ही शराब का सेवन करते हैं। यानि यूएस में ​पिछले 86 बरसों के दौरान शराब हुए पीने वाले सबसे कम हो गए हैं , जो पिछले कई दशकों की तुलना में सबसे कम (alcohol decline in US) है। यह आंकड़ा 1939 से अब तक की सबसे बड़ी गिरावट दर्शाता है। भारत में आम तौर पर किसी पार्टी, फंक्शन या गैट टुगैदर में लोग यह कर शराब पीने के लिए जोर देते हैं। एक दो पेग से कुछ नहीं होता, लेकिन पहली बार, ज्यादातर अमरीकियों (american drinking habits)का मानना है कि रोज़ाना हल्की मात्रा में शराब पीना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है,यानि उनके यह समझ में आ गया है कि रोज एक-दो पेग भी नुकसानदेह है और वे शराब पर सेहत (Health over alcohol trend) को तरजीह दे रहे हैं। पहले जो लोग इसे “सामान्य” मानते थे, अब वे इससे दूरी बना रहे हैं। Gallup सर्वे (Gallup survey 2025) रिपोर्ट के अनुसार 18 से 34 वर्ष की उम्र वाले युवाओं में शराब सेवन करने वालों की संख्या तेजी से कम हो रही है। साल 2023 में यह आंकड़ा 59% था, लेकिन अब यह घटकर सिर्फ 50% रह गया है।