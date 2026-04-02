बगदाद में हाई अलर्ट, अमेरिकी दूतावास ने अगले 48 घंटे में आतंकी हमले की चेतावनी दी

इस चेतावनी से पहले बगदाद में एक और गंभीर घटना सामने आई थी। दो दिन पहले एक अमेरिकी पत्रकार का अपहरण कर लिया गया था। इराक के गृह मंत्रालय के अनुसार एक विदेशी पत्रकार के अपहरण की पुष्टि हुई है। सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी के आधार पर जांच शुरू की। एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। अपहरण में इस्तेमाल एक वाहन जब्त किया गया है हालांकि अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं।