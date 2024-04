NATO : नाटो पर नाटक, वाशिंगटन का सुनने से इनकार, यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के खिलाफ रूस का रुख नजरअंदाज

नई दिल्ली Apr 09, 2024

US ignores in Russia’s stance against Ukraine joining NATO : Ambassador : अमरीका ( America) ने यूक्रेन ( Ukraine) के नाटो ( NATO) में शामिल होने के खिलाफ रूस ( Russia) के रुख को नजरअंदाज कर दिया है।

US ignores in Russia’s stance against Ukraine joining NATO : Ambassador : यूएसए ( USA) में रूसी राजदूत (Russian Ambassador) )अनातोली एंटोनोव ( Anatoly Antonov) ने कहा कि अमरीकी प्रशासन ( American Administration ) नाटो में यूक्रेन की संभावित सदस्यता को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करने के संबंध में रूस के बयानों को सुनने से सैद्धांतिक रूप से इनकार करता है।