पाकिस्तान की उड़ी खिल्ली! जेडी वेंस ने सीजफायर शर्तों पर शहबाज शरीफ के दावे को किया खारिज

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सीजफायर मुख्य रूप से ईरान और अमेरिका के सहयोगी देशों इजरायल और खाड़ी के अरब देशों पर केंद्रित है। वेंस ने बताया कि इजरायली नेतृत्व ने लेबनान में कुछ संयम बरतने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन यह सीजफायर का हिस्सा नहीं, बल्कि बातचीत को सफल बनाने के लिए एक रणनीतिक कदम था। साथ ही, वेंस ने यह भी आरोप लगाया कि बातचीत में कई लोग गलत बयानबाजी और प्रोपगैंडा चला रहे हैं, जिससे असल तथ्यों में भ्रम पैदा हो रहा है।