ईरान से बातचीत के लिए ट्रंप की दो शर्तें, मानने पर ही खत्म होगा युद्ध

अमेरिका की नई शर्तों में सबसे अहम मुद्दा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलना है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति मार्गों में से एक है, जहां मौजूदा तनाव के कारण जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। वॉशिंगटन ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए उसके बंदरगाहों से जुड़े जहाजों पर नौसैनिक नाकेबंदी भी शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य तेहरान के तेल निर्यात को सीमित करना और वार्ता में अपनी स्थिति मजबूत करना है। ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका किसी भी देश को दुनिया को ब्लैकमेल करने की अनुमति नहीं देगा। उन्होंने चेतावनी दी कि नाकेबंदी के करीब आने वाले जहाजों पर कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, इन शर्तों की आधिकारिक पुष्टि अभी सार्वजनिक रूप से नहीं की गई है।