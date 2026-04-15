‘ईरान को फिर अपने पैरों पर खड़ा होने में लगेंगे 20 साल’ ट्रंप का बड़ा बयान, युद्धविराम पर कह दी बड़ी बात

अमेरिका (United States of America) और ईरान (Iran) के बीच पाकिस्तान (Pakistan) के इस्लामाबाद (Islamabad) में शांति-वार्ता का पहला दौर विफल रहा जिससे युद्ध के फिर शुरू होने का खतरा काफी बढ़ गया है। 2 हफ्ते का सीज़फायर कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) भी लगातार ईरान को समझौते पर सहमत होने के लिए धमकियाँ दे रहे हैं, तो वहीं ईरान भी अमेरिका के आगे झुक नहीं रहा है। ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी नेवी ने होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) की नाकेबंदी कर दी, लेकिन इसके बावजूद करीब 20 जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुज़रे हैं। होर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप को अपने सहयोगी देशों का भी साथ नहीं मिल रहा है। इसी बीच अब ट्रंप ने युद्धविराम पर एक बड़ी बात कह दी है।