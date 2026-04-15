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होर्मुज स्ट्रेट के बाद अब मलक्का स्ट्रेट पर अमेरिका की नजर, भारत के लिए क्यों है यह बेहद अहम

होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) के बाद अब मलक्का स्ट्रेट (Strait of Malacca) पर अमेरिका अपना ध्यान केंद्रित करने लगा है। इसे लेकर हाल ही में अमेरिका ने इंडोनेशिया के साथ एक समझौता किया है। भारत के लिए यह क्षेत्रीय संतुलन में अपनी भूमिका बढ़ाने के लिए बेहतर अवसर हो सकता है।

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भारत

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Himadri Joshi

Apr 15, 2026

Strait of Malacca

मलक्का स्ट्रेट (फोटो- वॉशिंगटन पोस्ट)

अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुई जंग ने वैश्विक समुद्री मार्गों पर तनाव बढ़ा दिया है। इसका प्रभाव वैश्विक राजनीति के साथ-साथ व्यापार पर भी देखने को मिल रहा है। होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) जहां पहले ही इस विवाद के केंद्र में बना हुआ है वहीं अब मलक्का स्ट्रेट (Strait of Malacca) भी इसका हिस्सा बनने जा रहा है। इसका बड़ा कारण मलक्का स्ट्रेट पर अमेरिका की बढ़ती दिलचस्पी है। इसी के चलते हाल ही में अमेरिका ने इंडोनेशिया के साथ एक नया रक्षा समझौता किया है। यह इस बात का संकेत माना जा रहा है कि वाशिंगटन अब एशिया के महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है।

दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक

मलक्का स्ट्रेट दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है, जो हिंद महासागर को पूर्वी एशिया से जोड़ता है। यहां से तेल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक सामान का बड़ा हिस्सा गुजरता है। खासतौर पर चीन की ऊर्जा आपूर्ति इस मार्ग पर काफी निर्भर है, जिसे अक्सर मलक्का डिलेमा कहा जाता है। यह मार्ग अपनी संकरी चौड़ाई के कारण रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है। किसी भी सैन्य या राजनीतिक तनाव की स्थिति में यह एक बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है, जिससे वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है।

यह अमेरिका की पैसिफिक रणनीति का हिस्सा

हाल ही में अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच हुए रक्षा समझौते ने अमेरिका को इंडोनेशियाई एयरस्पेस में अधिक सैन्य पहुंच दी है। आधिकारिक तौर पर यह सहयोग बढ़ाने के लिए है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे मलक्का स्ट्रेट पर निगरानी क्षमता भी बढ़ेगी। यह कदम अमेरिका की व्यापक इंडो-पैसिफिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें वह प्रमुख समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखना चाहता है। खासतौर पर चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए यह रणनीति अहम मानी जा रही है।

भारत के लिए क्यों है महत्वपूर्ण

भारत इस पूरे परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण स्थिति में है। अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह मलक्का स्ट्रेट के बेहद करीब स्थित हैं, जो भारत को वहां से गुजरने वाले जहाज और हलचल पर नजर रखने में मदद करता है। यहां मौजूद सैन्य ठिकाने, खासकर कैंपबेल बे एयर स्टेशन, भारत की निगरानी और रणनीतिक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। भारत इस क्षेत्र में लगातार नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जिससे भविष्य में इस मार्ग पर भारत की पकड़ और मजबूत हो जाएगी। इस मार्ग पर भारत की मजबूत पकड़ और खास लोकेशन की वजह से भारत और अमेरिका के बीच सहयोग बढ़ सकता है। इससे न सिर्फ क्षेत्रीय संतुलन में भारत की भूमिका और अहम हो सकती है बल्कि इस इलाके में बढ़ते चीन के प्रभाव को भी संतुलित किया जा सकता है।

सिंगापुर पर पड़ सकता है प्रभाव

मलक्का स्ट्रेट पर इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर का संयुक्त नियंत्रण है। ऐसे में किसी भी बाहरी सैन्य भूमिका को लेकर संप्रभुता से जुड़ी संवेदनशीलताएं सामने आ सकती हैं। विशेष रूप से सिंगापुर की अर्थव्यवस्था समुद्री व्यापार पर निर्भर है, इसलिए क्षेत्र में स्थिरता उसके लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में अमेरिका की बढ़ती मौजूदगी से सहयोग और तनाव दोनों की संभावनाएं बनी रहेंगी।

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Published on:

15 Apr 2026 08:15 am

Hindi News / News Bulletin / होर्मुज स्ट्रेट के बाद अब मलक्का स्ट्रेट पर अमेरिका की नजर, भारत के लिए क्यों है यह बेहद अहम

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