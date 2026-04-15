होर्मुज स्ट्रेट के बाद अब मलक्का स्ट्रेट पर अमेरिका की नजर, भारत के लिए क्यों है यह बेहद अहम

भारत इस पूरे परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण स्थिति में है। अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह मलक्का स्ट्रेट के बेहद करीब स्थित हैं, जो भारत को वहां से गुजरने वाले जहाज और हलचल पर नजर रखने में मदद करता है। यहां मौजूद सैन्य ठिकाने, खासकर कैंपबेल बे एयर स्टेशन, भारत की निगरानी और रणनीतिक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। भारत इस क्षेत्र में लगातार नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जिससे भविष्य में इस मार्ग पर भारत की पकड़ और मजबूत हो जाएगी। इस मार्ग पर भारत की मजबूत पकड़ और खास लोकेशन की वजह से भारत और अमेरिका के बीच सहयोग बढ़ सकता है। इससे न सिर्फ क्षेत्रीय संतुलन में भारत की भूमिका और अहम हो सकती है बल्कि इस इलाके में बढ़ते चीन के प्रभाव को भी संतुलित किया जा सकता है।