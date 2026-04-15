रेडियो पर बस एक आदेश और जहाजों ने तुरंत लिया यू-टर्न, 2 दिनों में ईरान के 8 तेल टैंकर हॉर्मुज से वापस लौटे

वापस लौटाए गए जहाजों में पांच तेल ले जाने वाले टैंकर थे। छठे जहाज में क्या था, यह अभी साफ नहीं हुआ है। अगर कोई जहाज आदेश मानने से इनकार करता है तो अमेरिकी सेना को ताकत इस्तेमाल करने की पूरी छूट है, यहां तक कि लड़ाकू विमान या युद्धपोत से हमला भी किया जा सकता है। हालांकि अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई।