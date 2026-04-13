Hormuz Crisis: अमेरिकी नाकेबंदी से 15 भारतीय जहाज फंसे, ईरान ने भी दी जवाबी कार्रवाई की धमकी, इंडियन नेवी अलर्ट

वहीं, स्थिति तब और गंभीर हो गई, जब यूएस सेंट्रल कमांड ने सोमवार से ईरानी बंदरगाहों (अरब की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान) पर सख्ती से लागू करने की घोषणा की। गैर-ईरानी बंदरगाहों के बीच हॉर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर औपचारिक रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन घोषणा के तुरंत बाद शिपिंग गतिविधि तेजी से कम हो गई। शुरुआती ट्रैकिंग रिपोर्ट्स में जलडमरूमध्य पार करने वाले जहाजों की संख्या में अचानक भारी गिरावट दर्ज की गई।