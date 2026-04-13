13 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Hormuz Crisis: अमेरिकी नाकेबंदी से 15 भारतीय जहाज फंसे, ईरान ने भी दी जवाबी कार्रवाई की धमकी, इंडियन नेवी अलर्ट

अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फेल होने के बाद एकबार फिर से युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। होर्मुज क्राइसिस के चलते 15 भारतीय जहाज फंस गए हैं। पढ़ें पूरी खबर...

3 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Apr 13, 2026

JD Vance Iran Talks, US Iran Negotiations Failed, JD Vance Statement Pakistan Talks

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाज (Photo-IANS)

US Blockade in Hormuz: कम से कम 15 भारतीय झंडे लगे जहाज वर्तमान में होर्मुज स्ट्रेट के पश्चिमी हिस्से में फंसे हुए हैं। अमेरिका ने ईरान के साथ बातचीत फेल होने के बाद ईरानी बंदरगाहों को ब्लॉकेड करने की धमकी दी है। इसके कारण एकबार फिर विश्व के व्यस्ततम जलमार्गों में से एक होर्मुज स्ट्रेट बुरी तरह प्रभावित हो गया है।

वहीं, स्थिति तब और गंभीर हो गई, जब यूएस सेंट्रल कमांड ने सोमवार से ईरानी बंदरगाहों (अरब की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान) पर सख्ती से लागू करने की घोषणा की। गैर-ईरानी बंदरगाहों के बीच हॉर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर औपचारिक रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन घोषणा के तुरंत बाद शिपिंग गतिविधि तेजी से कम हो गई। शुरुआती ट्रैकिंग रिपोर्ट्स में जलडमरूमध्य पार करने वाले जहाजों की संख्या में अचानक भारी गिरावट दर्ज की गई।

भारतीय नौसेना की तत्परता

इस व्यवधान के बीच भारतीय नौसेना ने क्षेत्र में संचालित व्यापारिक जहाजों के साथ घनिष्ठ समन्वय बनाए रखा है। कम से कम 6 भारतीय नौसेना के जहाज वर्तमान में फारस की खाड़ी के पास तैनात हैं और संचार, निगरानी तथा व्यावसायिक यातायात के लिए सुरक्षित मार्ग की सलाह देने में सहायता कर रहे हैं।

एक जहाज, एलपीजी टैंकर जग विक्रम, 11 अप्रैल को होर्मुज जलडमरूमध्य पार कर चुका है और अब 15 अप्रैल को मुंबई पहुंचने के अनुमानित समय के साथ रास्ते में है। यह जहाज लगभग 20,400 टन एलपीजी ले जा रहा है और इस पर 24 चालक दल के सदस्य हैं। यह वर्तमान में भारतीय नौसेना के एस्कॉर्ट के साथ अरब सागर में है।

जहाजों की स्थिति

समुद्री गतिविधियों पर नजर रख रहे अधिकारियों के अनुसार, व्यापक क्षेत्र में संचालित 25 भारतीय ध्वजवाहक जहाजों में से 10 होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित रूप से पार कर चुके हैं। फंसे हुए जहाजों में एलएनजी और एलपीजी वाहक, कच्चे तेल के टैंकर, कंटेनर जहाज, एक ड्रेजर और एक रासायनिक टैंकर शामिल हैं।

भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया

बढ़े हुए तनाव के बावजूद, भारतीय नौसेना की तैनाती के तरीकों या परिचालन प्रोटोकॉल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। निगरानी और एस्कॉर्ट अभियान मौजूदा मानक संचालन प्रक्रियाओं के तहत जारी हैं और स्थिति की समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से निरंतर निगरानी की जा रही है।

भारत खाड़ी और आसन्न जल क्षेत्र में व्यावसायिक शिपिंग के लिए निर्बाध निगरानी और सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने हेतु 28 देशों के साथ वास्तविक समय में समुद्री खुफिया जानकारी साझा कर रहा है।

खतरे का स्तर

सुरक्षा एजेंसियों ने हाल के हफ्तों में व्यापक खाड़ी क्षेत्र में लगभग 30 घटनाओं को चिह्नित किया है, जिसमें अलग-अलग प्रकरणों में 23 जहाजों पर हमले की सूचना मिली है। यह समुद्री परिवेश की अस्थिरता को रेखांकित करता है।

भू-राजनीतिक पृष्ठभूमि

यह तनाव पाकिस्तान में हुई अमेरिका-ईरान की अनिर्णायक संघर्षविराम वार्ता के बाद उभरा, जिसके बाद वाशिंगटन ने ईरानी बंदरगाहों पर समुद्री दबाव बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया। अमेरिकी निर्देश में गैर-ईरानी व्यावसायिक यातायात के लिए आवाजाही की अनुमति दी गई है, लेकिन ईरानी बंदरगाहों में प्रवेश या वहां से निकलने वाले जहाजों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

होर्मुज जलडमरूमध्य एक महत्वपूर्ण वैश्विक ऊर्जा चोकपॉइंट है जो विश्व के 25 प्रतिशत समुद्री तेल व्यापार को संभालता है। इस जलमार्ग में कोई भी बाधा वैश्विक ऊर्जा प्रवाह, शिपिंग बीमा और माल ढुलाई पर तत्काल असर डालती है।

ईरान की चेतावनी

इस बीच, ईरानी अधिकारियों ने अमेरिका को जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। रिवोल्यूशनरी गार्ड के पूर्व कमांडर और सैन्य सलाहकार मोहसेन रेजाई ने एक्स पर लिखा कि देश के सशस्त्र बलों के पास होर्मुज नाकेबंदी का मुकाबला करने के लिए "बड़े अप्रयुक्त संसाधन" हैं। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की "ट्वीट और काल्पनिक योजनाओं" से दबाव में नहीं आएगा।

खबर शेयर करें:

Published on:

13 Apr 2026 04:54 pm

Hindi News / National News / Hormuz Crisis: अमेरिकी नाकेबंदी से 15 भारतीय जहाज फंसे, ईरान ने भी दी जवाबी कार्रवाई की धमकी, इंडियन नेवी अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Patrika Analysis: तेल, कूटनीति और ट्रंप का दबाव; ईरानी टैंकरों की भारत में लैंडिंग के पीछे की इनसाइड स्टोरी

Iran Oil Imports to India
राष्ट्रीय

ईरान युद्ध के बीच भारत-अमेरिका की बड़ी डील, एयरक्राफ्ट को लेकर नए एग्रीमेंट की घोषणा

India-US Defence Deal
राष्ट्रीय

गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में मुख्यमंत्री पद के लिए खोल दिए अपने पत्ते, इन नेताओं का बनेगा चांस

Home Minister Amit Shah
राष्ट्रीय

भरी सड़क पर किया सिर धड़ से अलग, 19 साल की लड़की के साथ बर्बरता, कॉलेज जाते हुए हुआ हमला

Crime News
राष्ट्रीय

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची असम सरकार, सीएम सरमा की पत्नी से जुड़ा है केस

pawan khera
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.