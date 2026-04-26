US Iran Talk: दो दिन में दूसरा पाकिस्तान दौरा, ईरान के विदेश मंत्री फिर से पहुंचे इस्लामाबाद

Iran Foreign Minister Abbas Araghchi: ईरान की कूटनीति इन दिनों काफी सक्रिय नजर आ रही है। इसी सिलसिले में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची एक बार फिर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। खास बात ये है कि यह उनका महज दो दिनों के भीतर दूसरा दौरा है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि क्षेत्रीय हालात को लेकर तेजी से बातचीत चल रही है। इस बार के दौरे में अराघची की मुलाकात पाकिस्तान के कई बड़े नेताओं से होने की उम्मीद है। इससे पहले शनिवार को उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर से बातचीत की थी। उस बैठक में ईरान ने अपनी शर्तें साफ तौर पर रखीं और साथ ही अमेरिका की कुछ मांगों पर अपनी आपत्तियां भी जाहिर कीं।