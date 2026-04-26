26 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

US Iran Talk: दो दिन में दूसरा पाकिस्तान दौरा, ईरान के विदेश मंत्री फिर से पहुंचे इस्लामाबाद

US Iran War: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची का पाकिस्तान दौरा, अमेरिका से अप्रत्यक्ष बातचीत की कोशिशें, ओमान की मध्यस्थ भूमिका और क्षेत्रीय तनाव पर कूटनीतिक हल तलाशने की कवायद तेज।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Apr 26, 2026

US Iran Talk

US Iran Talk(AI Image-ChatGpt)

Iran Foreign Minister Abbas Araghchi: ईरान की कूटनीति इन दिनों काफी सक्रिय नजर आ रही है। इसी सिलसिले में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची एक बार फिर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। खास बात ये है कि यह उनका महज दो दिनों के भीतर दूसरा दौरा है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि क्षेत्रीय हालात को लेकर तेजी से बातचीत चल रही है। इस बार के दौरे में अराघची की मुलाकात पाकिस्तान के कई बड़े नेताओं से होने की उम्मीद है। इससे पहले शनिवार को उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर से बातचीत की थी। उस बैठक में ईरान ने अपनी शर्तें साफ तौर पर रखीं और साथ ही अमेरिका की कुछ मांगों पर अपनी आपत्तियां भी जाहिर कीं।

जानें डिटेल्स


दरअसल, ईरान ने एक अहम रुख अपनाया है। वह सीधे तौर पर अमेरिका से बातचीत नहीं करना चाहता। इसके बजाय वह पाकिस्तान को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। यानी संदेश भी वहीं से जाएगा और बातचीत की दिशा भी काफी हद तक उसी पर निर्भर करेगी। दिलचस्प बात ये रही कि इस्लामाबाद में बातचीत के बाद अराघची सीधे मस्कट पहुंच गए थे। ओमान पहले भी कई बार मध्यस्थ की भूमिका निभा चुका है, खासकर ईरान और अमेरिका के बीच। वहां उन्होंने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से मुलाकात की। बातचीत का फोकस साफ था। तनाव कम कैसे हो और किसी संभावित टकराव को रोका कैसे जाए।

अमेरिका का क्या है रुख?


इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका का रुख थोड़ा अलग दिखाई देता है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ संकेत दिया है कि अमेरिका पाकिस्तान के जरिए होने वाली इस बातचीत प्रक्रिया में सीधे शामिल नहीं होगा। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि अमेरिका अपनी अलग रणनीति पर काम कर रहा है या फिर वह इस तरीके से पूरी तरह सहमत नहीं है।ये पूरा घटनाक्रम इस बात की ओर इशारा करता है कि मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया की राजनीति इस समय काफी संवेदनशील मोड़ पर है। बातचीत जारी है, लेकिन रास्ता अभी भी साफ नहीं दिख रहा। अब सबकी नजर इस पर टिकी है कि आगे यह कूटनीतिक प्रयास किस दिशा में जाता है। तनाव घटता है या हालात और जटिल होते हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Published on:

26 Apr 2026 09:29 pm

Hindi News / World / US Iran Talk: दो दिन में दूसरा पाकिस्तान दौरा, ईरान के विदेश मंत्री फिर से पहुंचे इस्लामाबाद

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

वेस्ट एशिया में भारतीयों की सुरक्षा पर सरकार अलर्ट, MEA ने जारी की नई एडवाइजरी

MEA Advisory West Asia
विदेश

ट्रंप प्रशासन के नेताओं पर था निशाना, व्हाइट हाउस डिनर फायरिंग मामले में एक्टिंग AG का बड़ा खुलासा

Trump White House Dinner Shooting
विदेश

अमेरिका-ईरान युद्ध में नया मोड़! 2018 की न्यूक्लियर डील पर बुरी तरह फंसे ट्रंप

trump america-iran war update
विदेश

Iron Dome: ईरान युद्ध को लेकर बड़ा खुलासा, इजरायल ने UAE को दिया एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम

Iron Dome
विदेश

‘मैं ही टारगेट था’, व्हाइट हाउस शूटिंग पर Donald Trump का आ गया बड़ा बयान, जानिये अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा

Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.