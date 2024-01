2023 में बना रिकॉर्ड, 14 लाख भारतीयों को मिला अमेरिकी वीज़ा

2023 में बना रिकॉर्ड, 14 लाख भारतीयों को मिला अमेरिकी वीज़ा

नई दिल्लीPublished: Jan 30, 2024 11:45:30 am Submitted by: Tanay Mishra

Record High US Visa Issued For Indians In 2023: पिछले साल अमेरिका की तरफ से भारतीयों के लिए वीज़ा जारी करने के मामले में रिकॉर्ड बन गया।

US Visa for Indians