‘हिटलर वाली चाल चल रहे पश्चिमी देश, हम भी जंग को तैयार’, व्लादिमीर पुतिन का बड़ा ऐलान

पुतिन ने कहा कि यह पश्चिमी देशों की पुरानी चाल है, पहले खुद खतरा पैदा करो, फिर दूसरों पर दोष मढ़ो। पुतिन ने आरोप लगाया कि पश्चिमी देश पहले रूस के लिए खतरा खड़ा करता है। जब रूस अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाता है तो उसी को आक्रामक बताकर अपनी सैन्य बढ़ोतरी को जायज ठहराते हैं।