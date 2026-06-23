दुनिया का सबसे तेज सुपरकंप्यूटर बनाकर चीन ने अमेरिका को पछाड़ा, पर AI के मामले में एलन मस्क ने बचा ली US की इज्जत

दुनिया का सबसे तेज सुपरकंप्यूटर बनाकर चीन ने टेक्नोलॉजी की रेस में एक बार फिर अमेरिका को मात दे दी है। शेनझेन के नेशनल सुपरकंप्यूटिंग सेंटर का LineShine सिस्टम अब टॉप 500 लिस्ट में नंबर एक पर पहुंच गया है। तीन साल बाद चीन की इस मामले में वापसी हुई है।