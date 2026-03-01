अमेरिका में पीछे से कौन चला रहा सरकार? डोनाल्ड ट्रंप भी आदेश मानने को मजबूर! नए दावे ने सबको चौंकाया

दरअसल मामला ये है कि 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो फोन पर बातचीत हुई, उसमें एलन मस्क के भी मौजूद होने की खबरें आईं। इस पर ANI से बात करते हुए सैक्स ने कहा कि अगर ये सच है तो अमेरिका में लोकतंत्र लगभग खत्म हो चुका है।