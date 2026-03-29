16 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमलों के बाद UAE ने तुरंत ले लिया ईरान से बदला, जब्त कर ली 530 बिलियन डॉलर की संपत्ति

इस बीच, UAE के राष्ट्रपति के सलाहकार अनवर गर्गश ने कहा कि खाड़ी देशों पर ईरान के हमलों से निपटने वाले किसी भी राजनीतिक समाधान में, महत्वपूर्ण ठिकानों और आम नागरिकों को निशाना बनाने के लिए ईरान द्वारा दिए जाने वाला मुआवजा भी शामिल होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इन समाधानों में, भविष्य में ऐसे हमलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए स्पष्ट गारंटी भी शामिल होनी चाहिए।